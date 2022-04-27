Kocaeli Heyeti Bulgaristan’da

FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞU ZİYARET EDİLDİ
Başkan Büyükakın’ın Bulgaristan’daki resmi temaslarının ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu oldu. Başkonsolos Korhan Küngerü’yü ziyaret eden Başkan Büyükakın, anı defterini imzaladı.
GAZİ KIRCA ALİ’NİN KABRİNDE DUA ETTİLER
Başkan Büyükakın ve ekibindekiler daha sonra TİKA tarafından yenilenen Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali’nin kabrini ve soydaşlarımızın kurban derilerini satarak, bir asır evvel yaptırdığı Kırcaali Türk Medresesini ziyaret etti.
SOYDAŞLARIMIZLA BERABER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
Filibe’nin Asenovgrad ilçesi Yeni Mahalle Köyü’nde soydaşlarla birlikte iftar açan Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, “Ramazan-ı Şerifin huzur ve bereketini, Filibe'deki soydaşlarımızla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
“BU GENÇLER TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİNE ŞAHİT OLACAK”