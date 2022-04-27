Kocaeli Heyeti Bulgaristan’da

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet Bulgaristan’daki soydaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Bulgaristan’ın Kırcaali kenti, Türk Köyü Podkova ve Filibe Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederken soydaşlarımızla iftarda buluştu. Başkan Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra Büyükşehir meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞU ZİYARET EDİLDİ

Başkan Büyükakın’ın Bulgaristan’daki resmi temaslarının ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu oldu. Başkonsolos Korhan Küngerü’yü ziyaret eden Başkan Büyükakın, anı defterini imzaladı.

GAZİ KIRCA ALİ’NİN KABRİNDE DUA ETTİLER

Başkan Büyükakın ve ekibindekiler daha sonra TİKA tarafından yenilenen Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali’nin kabrini ve soydaşlarımızın kurban derilerini satarak, bir asır evvel yaptırdığı Kırcaali Türk Medresesini ziyaret etti.

SOYDAŞLARIMIZLA BERABER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Filibe’nin Asenovgrad ilçesi Yeni Mahalle Köyü’nde soydaşlarla birlikte iftar açan Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, “Ramazan-ı Şerifin huzur ve bereketini, Filibe'deki soydaşlarımızla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“BU GENÇLER TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİNE ŞAHİT OLACAK”