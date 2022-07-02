Kocaeli Huzurevi’nin teslimi ağustosta

İzmit Turgut Mahallesi’nde yapımı devam eden Kocaeli Huzurevinin inşaatını yapan firma ekim ayına kadar aldığı ikinci uzatmada işleri hızlandırdı. Taş Yapı firması işi daha erken tamamlayıp ağustos ayında Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına geçici teslimatı yapmaya hazırlanıyor. Geçici teslimatın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, eylül ayında huzurevine etap etap taşınmayı başlatacak.

Turgut Mahallesi'nde yapımı devam eden Kocaeli Huzurevi binası için önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Ekim ayına kadar ek süre alan firma ağustos ayında Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığını geçici kabul için davet edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise eylül ayında etap etap yeni huzurevi binasına taşınmayı planlıyor. İnşaatı yapan firma, huzurevinin içinde odaların dolaplarını ve elektrik işlerini tamamladı ve peyzaj düzenlemesine başladı.





İKİNCİ UZATMA ALINMIŞTI

İzmit Turgut Mahallesinde 1999 yılında inşa edilen ve toprak kayması nedeniyle tahliye edilen Huzurevi 2017 yılında yıkıldı. Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin ardından 15 Mart 2019’da yeni huzurevinin inşaatı başladı. 9 Aralık 2021 tarihinde bitirilmesi planlanan inşaat, pandemi nedeniyle gecikti. Huzurevini yapan Taş Yapı firması ilk 22 Mayıs’a kadar uzatma isterken, ikincisinde ise 14 Ekim’e kadar istedi. Ancak firma aldığı 4 aylık uzatma dolmadan projeyi teslim etmeye hazırlanıyor.





EYLÜLDE TAŞINMA BAŞLAYACAK