Kocaeli Kitap Fuarı iki yıl aradan sonra kapılarını açtı

Pandemi nedeniyle iki yıl kitapseverlerin adeta hasret kaldığı Kocaeli Kitap Fuarı 12. kez kapılarını açtı. Kitap dostları 10.30’dan itibaren Kitap Fuarı’nın düzenlendiği Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelmeye başladı. Heyecanla kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kağıttan Dünyaların Keşfine başladı.

1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ