Kocaeli Kitap Fuarı iki yıl aradan sonra kapılarını açtı

Pandemi nedeniyle iki yıl kitapseverlerin adeta hasret kaldığı Kocaeli Kitap Fuarı 12. kez kapılarını açtı. Kitap dostları 10.30’dan itibaren Kitap Fuarı’nın düzenlendiği Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelmeye başladı. Heyecanla kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kağıttan Dünyaların Keşfine başladı.
1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ
Kitap Fuarı 22 Mayıs Pazar akşamına kadar açık kalacak. Fuarda bu yıl 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK yer alıyor. Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açışından en büyük Kitap Fuarı’nda, toplam 673 etkinlik düzenlenecek. Türkiye’nin en önemli yazarları da yine Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Bu kapsamda 380 yazar Kitap Fuarı’nın konuğu olacak. 123 söyleşi ve 550 imza programının yer alacağı fuarı bu yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.