Kocaeli Kitap Fuarı rekora koşuyor

14 Mayıs’ta açılan ve pazar günü kapanacak olan Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl rekora koşuyor. 7 günde yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda son iki gün ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor. 2019 yılında yapılan son fuarda 855 bin olan ziyaretçi sayısının 1 milyon bandına yaklaşması bekleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı 14 Mayıs Cumartesi günü kapılarını kitapseverlere açtı. Açıldığı günden bu yana yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar yarın kapanacak. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen ve en son 2019 yılında yapılan fuara katılım 855 binin üzerine çıkarken, bu yıl bu rekorun kırılacağı tahmin ediliyor. Bu hafta sonu fuara ziyaretçi akını olması bekleniyor.





ULAŞIM ÇOK KOLAY OLDU

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kitap Fuarı Uluslararası Fuar Merkezi’nin yıkım kararı nedeniyle SEKA Park’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kongre merkezinin iki ana binasının dışında kurulan 5 büyük çadırda yayınevleri stantlarını açtı. Bu yıl fuar alanının SEKA Park’a alınması fuara ulaşımda büyük kolaylık sağladı. Bu yıl yapılan fuara 315 yayınevi, 40 sahaf, 70 STK katılıyor ve 673 etkinlik planlandı. Etkinlikler kapsamında 380 yazarın katılım gösterdiği fuarda, 123 söyleşi ve 550 imza programı var. Neredeyse her kesime hitap eden yazarların katıldığı söyleşi ve imza programlarına çok sayıda kitapsever ilgi gösterdi.





ZİYARETÇİ REKORU 855 BİN