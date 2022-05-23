Kocaeli Kitap Fuarına Yeni Rekor

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. 9 günlük yoğun programın ardından 22 Mayıs Pazar akşamı kapılarını kapatan Kocaeli Kitap Fuarı, kendi ziyaretçi rekorunu kırdı. Yeni rekoru Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından ‘’905.946 ziyaretçi ile

#KocaeliKitapFuarını tüm zamanların rekorunu kırarak tamamlıyoruz.

#KağıttanDünyalarınKeşfi’ne çıkan herkese teşekkürler. Seneye tekrar görüşmek üzere…’’ mesajıyla açıkladı.







.

14-22 MAYIS’TA 9 GÜN AÇIK KALDI

12. Kocaeli Kitap Fuarı, özleyenler, kelimelerin büyülü dünyasında kaybolmak isteyenler, kitaba dokunmak ve kağıt ile mürekkebin birleşiminden oluşan o tarifsiz kokuyu içine çekmek isteyenler için, 14-22 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezinde 9 gün boyunca açık kaldı. Fuarın bu yıl ki teması edebiyatın temel taşlarından biri olan ‘’şiir’’ olarak belirlenmişti. Sanat-edebiyat ve fotoğraf sanatı dalında çok sayıda esere ve sayısız ödüle sahip Prof. Dr. Nurullah Genç, fuarın onur konuğu oldu.









315 YAYINEVİ, 40 SAHAF VE STK, 745 ETKİNLİK, 392 YAZAR

14-22 Mayıs tarihleri arasında 9 gün boyunca 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK’nın yer alacağı fuarda söyleşiler, imza günleri ve toplantılarla toplam 745 etkinlik gerçekleşti. Stantlarda milyonlarca kitabın yer aldığı Kocaeli Kitap Fuarında Akçakoca, Selim Sırrı Paşa, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa olmak üzere 4 ayrı salonda 392 yazar söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirdi, ayrıca yayınevleri kendi stantlarında yazarlarına imza günleri düzenledi. Alanda yayınevleri, sahaflar ve STK’lar için ayrıca özel olarak çadırlar hazırlandı.







FUARDA KİMLER YOKTU Kİ!

12 Kocaeli Kitap Fuarında Ahmet Şimşirgil, Vahdettin Engin, Mim Kemal Öke, Erman Toroğlu, Senai Demirci, Hayati İnanç, Tuna Kiremitçi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Ümit, Uğur Arslan, Okan Bayülgen, Bekir Develi, Nurullah Genç, Pelin Çift&Tufan Gündüz, Nedim Şener, Ahmet Özhan, Erem Şentürk, Yavuz Dizdar, Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk, Zafer Şahin, Ahmet Şerif İzgören, Ceyda Düvenci, Tarık Tufan, Beyhan Budak, Can Yılmaz&Zafer Algöz, Sinan Canan, Erhan Afyoncu, İclal Aydın, Ömer Tuğrul İnançer, Mario Levi, Julia Sena Yamanoğlu, Serdar Kılıç ve kitap fuarı klasiği olarak kapanış günü konuklarından tarihçi İlber Ortaylı yer aldı.







12 YILDA TOPLAM 6 MİLYON 365 BİN 761 ZİYARETÇİ

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. 12. Kocaeli Kitap Fuarında 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK’nın yanı sıra toplam 745 etkinlik gerçekleşti. 9 günlük yoğun programın ardından 22 Mayıs Pazar akşamı kapılarını kapatan Kocaeli Kitap Fuarı, 905 bin 946 ziyaretçiyle kendi rekorunu kırdı. Böylece Kocaeli Kitap Fuarı’na geride kalan 12 yılda toplam 6 milyon 365 bin 761 kişi konuk oldu.





