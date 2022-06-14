Kocaeli Milli İrade Meydanı’na 5 teklif

Büyükşehir’in Türkiye’nin ve dünyanın prestijli meydanlarından biri haline gelmesi için proje ürettiği Milli İrade Meydanı için yapılan ihalede 5 firma teklif verdi





15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nı prestijli bir kent meydanına dönüştürmek için kolları sıvayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyi hayata geçirmek için ihale düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın, “7 gün 24 saat yaşayan, gençlerin rahatlıkla gezebileceği, çocuklarınızı gözünüz kapalı bir şekilde bırakacağınız bir alana dönüşecek” sözleriyle tanıtımını yaptığı proje için düzenlenen ihalede en düşük teklif 177 milyon 455 bin 771 TL 73 kuruş oldu.





420 GÜNDE TAMAMLANACAK

Firmaların teklifleri ve dosyaları komisyon tarafından incelendikten sonra ihaleyi alan firma açıklanacak. 10 günlük itiraz süresinde ihaleye itiraz eden olmazsa yer teslimi yapılacak ve firma çalışmalara başlayacak. İhaleyi alan firmanın 420 günde meydanı tamamlayarak teslim etmesi planlanıyor.





50 BİN METREKARELİK PROJE ALANI

Yaklaşık 50 bin m² büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje bölgenin cazibe merkezi olacak. İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 m² tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor.





SOSYAL DONATILAR

Alanda ayrıca 14 bin 800 m² toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 m² içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da bulunan yeşil alan, 11 bin 140 m²’lik ve 350 araçlık açık otopark bulunuyor.





AĞAÇLARLA ÇEVRİLİ BİR MEYDAN

Kocaeli Milli İrade Meydanı Projesi, beton sarılı bir proje olmayacak. İnsanların nefes alacağı bir alan olacak. Etrafı betonla değil, ağaçlarla çevrili olacak. Her mevsim koşullarında kullanılması için alanın çatısında bir tente yer alacak. Çok kapsamlı bir kütüphane alanı kurulacak. Projede 7’den 70’e herkes kendisine ait bir şey bulacak.





İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ





Soykaya İnşaat 177.455.771 TL 73 kuruş

AL-GA İnşaat 208.832.430 TL 29 kuruş

Yaşar Konut 209.444.000 TL

ACM Mühendislik 221.750.000 TL