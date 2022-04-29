Kocaeli Portekiz’den gümüş madalya ile döndü

FİNALE YÜKSELDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Tuba Yakan, turnuvada üst düzey performans sergileyerek finale kadar yükseldi. Başarılı milli sporcu İspanyol rakibini 5-0, Azeri rakibini 9-0, İspanyol rakibini 6-5 ve Yunan rakibini 5-0 yenerek finale çıktı. Ukraynalı rakibi Anjelika Terlyuha ile altın madalya için mücadele eden Yakan, teknik puan çıkmayınca hakem kararı ile 3-2 kaybederek Portekiz’den Gümüş Madalya ile ayrıldı.
BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ MORAL TOPLADILAR