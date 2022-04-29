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Kocaeli Portekiz’den gümüş madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tuba Yakan, dünyanın en prestijli karate turnuvalarından olan KARATE 1 Premier Lig’de gümüş madalya kazandı.

Kocaeli Portekiz'den gümüş madalya ile döndü

29 Nisan 2022 Cuma 11:38

 Portekiz’de gerçekleşen ve üç gün süren KARATE 1 Premier Lig müsabakalarında ter döken millilerimiz arasında ilimizden 55 kg’da Tuba Yakan ve 67 kg’da Ömer Abdurrahim Özer yer aldı. Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için tatamiye çıkan milliler, zorlu rakiplerini elemek için kıyasıya mücadele etti.

 

FİNALE YÜKSELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcusu Tuba Yakan, turnuvada üst düzey performans sergileyerek finale kadar yükseldi. Başarılı milli sporcu İspanyol rakibini 5-0, Azeri rakibini 9-0, İspanyol rakibini 6-5 ve Yunan rakibini 5-0 yenerek finale çıktı. Ukraynalı rakibi Anjelika Terlyuha ile altın madalya için mücadele eden Yakan, teknik puan çıkmayınca hakem kararı ile 3-2 kaybederek Portekiz’den Gümüş Madalya ile ayrıldı.

 

BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ MORAL TOPLADILAR

Gaziantep’de yapılacak olan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası öncesi önemli turnuvada gümüş madalya kazanan Tuba Yakan kendisi ve arkadaşları için moral kaynağı oldu.
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