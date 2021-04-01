Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdi

- "Mart ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 42,1 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaştı" - "Pandemiye rağmen, konteyner bulmakta yaşadığımız ciddi sıkıntılara rağmen ihracatta rekorlarla devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da ihracattaki bu yüksek seviyelerin devam etmesini temenni ediyoruz"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşıldığını ve gelecek aylarda da ihracattaki bu yüksek seviyelerin devam etmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Bu yılın ilk iki ayında, ihracatta en yüksek ocak ve şubat ayları gerçekleşmelerini gördüklerine işaret eden Zeytinoğlu, "Mart ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 42,1 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaştı. Pandemiye rağmen, konteyner bulmakta yaşadığımız ciddi sıkıntılara rağmen ihracatta rekorlarla devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da ihracattaki bu yüksek seviyelerin devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, mart ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülkeden Almanya'ya dış satımın yüzde 30,8, ABD'ye yüzde 44,9, İngiltere'ye yüzde 32,8, İtalya'ya yüzde 81,4 ve Irak'a yüzde 89,3 artığını kaydetti.

Mart ayı ithalat rakamlarına da değinen Zeytinoğlu, "Mart ayında ithalat yüzde 25,8 artışla 23 milyar 679 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 36,1 ham madde (aramallar) ithalatında yüzde 25,1'lik artış olduğunu görüyoruz. Yatırım ve üretime yönelik kalemlerdeki artışları memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız, önümüzdeki dönem rekabetçi kurun da etkisiyle ithalat ile ihracat arasındaki makası ihracat lehine daraltırız." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, mart ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldığını ve dış ticaret açığındaki bu gerilemenin cari açık açısından önemli olduğunu bildirdi.













AA