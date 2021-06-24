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Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayı 7 başlıkta gerçekleştirilecek

‘Kocaeli Markası’nın bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayı doğadan gastronomiye kadar pek çok konuyu ele alacak

Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayı 7 başlıkta gerçekleştirilecek

24 Haziran 2021 Perşembe 14:04

 

‘Kocaeli Markası’nın çerçevesi ve potansiyeli yarın (25 Haziran Cuma) düzenlenecek olan ‘Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayı’ ile ortaya konacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde yapılacak olan çalıştaya, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Kent Konseyi de destek verecek.

 

KOCAELİ MARKA KİMLİĞİNİN ÇERÇEVESİ BELİRLENECEK

‘Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşma Süreci’ çalışmalarının bir parçası olan program kentteki ilgili tüm aktörlerin aktif katılımı ile gerçekleştirilirken çalıştay programında 7 ana başlıkta çalışma masaları yer alacak. Çalışma kapsamında; hedef, strateji ve uygulama araçları ile Kocaeli marka kimliğinin çerçevesi belirlenerek kentin turizm potansiyelini her yönüyle ortaya çıkarılacak.

 

DOĞADAN GASTRONOMİYE KOCAELİ MARKASI

Yarın yapılacak olan Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayı’nda şu başlıklar yer alacak:

1.      Doğa ve Ekoturizm Çalışma Masası

2.      Kültür, Tarih, İnanç Turizmi Çalışma Masası

3.      Spor ve Kış Turizmi Çalışma Masası

4.      Sağlık Turizmi Çalışma Masası

5.      Sanayi, İş, Kongre, Fuar Turizmi ve Endüstriyel Turizm Çalışma Masası

6.      Gastronomi ve Yöresel Değerler Çalışma Masası

7.      Deniz Turizmi Çalışma Masası

 

ORTAK AKILLA KOCAELİ MARKASI İNŞA EDİLECEK

ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, bilim dünyası, yönetim kadroları ve halkın katılımıyla buluşan ortak aklı Kocaeli Markası için bir araya getirmeyi hedefliyor. Böylelikle Kocaeli’nin gelişmesi, markalaşması ve akıllı ve mutlu şehir olabilmesi için uygulanabilir politikalar oluşturulması planlanıyor.

 

 

 

7 FARKLI POLİTİKA KURULU

Merkez bünyesinde; Kültür-Sanat-Turizm Politika Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Gençlik-Spor-Eğitim Politika Kurulu, Bilim-Teknoloji-İnovasyon Politika Kurulu, Çevre-Şehircilik Politika Kurulu, Sivil Toplum-Katılımcı Yönetim-Medya Politika Kurulu ve Sanayi-Ekonomi-İstihdam Politika Kurulu olmak üzere 7 farklı alanda politika kurulu bulunuyor.

 

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