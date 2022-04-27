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Kocaeli Valiliği'nden maske kararı

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kapalı alanlarda maske kullanımıyla alınan kararı duyurdu

Kocaeli Valiliği'nden maske kararı

27 Nisan 2022 Çarşamba 12:59

 Kocaeli Valiliği alınan kararı şöyle duyurdu:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı “Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı” konulu Genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27 ve 72. maddesi uyarınca ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere, 27.04.2022 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2022/06 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;    

KARARLAR:

27.04.2022 tarihinden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere;

1.  Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,

2.  Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar maske  kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.
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