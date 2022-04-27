Kocaeli Valiliği'nden maske kararı

Kocaeli Valiliği alınan kararı şöyle duyurdu:





İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı “Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı” konulu Genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27 ve 72. maddesi uyarınca ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere, 27.04.2022 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2022/06 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;





KARARLAR:





27.04.2022 tarihinden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere;





1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,





2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,



