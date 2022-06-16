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KOCAELİ VALİLİĞİNDEN “SINAV” ÖNCESİ DUYURU!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi Kocaeli̇ Vali̇li̇ği̇nden “sınav” öncesi̇ duyuru yapıldı.

KOCAELİ VALİLİĞİNDEN 'SINAV” ÖNCESİ DUYURU!

16 Haziran 2022 Perşembe 11:44

ÖSYM Başkanlığınca 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022–YKS) 18  Haziran 2022  Cumartesi ile 19 Haziran 2022 Pazar  günleri yapılacaktır. 


Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" vermek üzere, 18 Haziran 2022 Cumartesi  günü 07.00-17.00, 19 Haziran 2022 Pazar günü 07.00 – 15.30 saatleri arasında  Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçe Nüfus Müdürlükleri  açık bulundurulacaktır.





















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