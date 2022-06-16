KOCAELİ VALİLİĞİNDEN “SINAV” ÖNCESİ DUYURU!





ÖSYM Başkanlığınca 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022–YKS) 18 Haziran 2022 Cumartesi ile 19 Haziran 2022 Pazar günleri yapılacaktır.





Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" vermek üzere, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00-17.00, 19 Haziran 2022 Pazar günü 07.00 – 15.30 saatleri arasında Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.















































































