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Kocaeli Valisi değişti! İşte yeni vali...

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da listede var.

Kocaeli Valisi değişti! İşte yeni vali...

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:02

 DİYARBAKIR KOCAELİ'YE, KOCAELİ DE DİYARBAKIR'A

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı sonrası Resmi Gazete’de yer aldı. Yeni valiler kararnamesine göre, 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Valisi olarak atandı. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy da Kocaeli Valisi olarak atandı. Vali Güzeloğlu, 2014 yılı Ekim ayından beri Kocaeli Valisi olarak görev yapıyordu.

 

HÜSEYİN AKSOY

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HÜSEYİN AKSOY KİMDİR?

1963 yılında Trabzon Sürmene'de doğdu. 1984 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Aksoy, 2014 yılından beri Diyarbakır Valisi olarak görev yapıyordu. Vali Aksoy, resim öğretmeni Hülya hanım ile evli ve 1 çocuk babasıdır.

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