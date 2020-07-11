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Kocaeli valisi yavuz kocaeli sporu kutladı

Vali Seddar Yavuz Kocaelispor’un Şampiyonluğunu ve 2. Lige Yükselmesini Kutladı

Kocaeli valisi yavuz kocaeli sporu kutladı

11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:35

Şehirlerin kalkınması, tanıtımı ve markalaşmasında spor kulüplerinin çok önemli rolünün olduğunu belirten Vali Yavuz, mazisi pek çok başarılarla dolu efsane Kocaelispor’un kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştiren, taraftarının başını daima dik tutan, tertemiz mazisiyle gönül verenlerin gurur kaynağı olmuş, sevgi, fedakarlık, dayanışma, birlik ve beraberliği amaç edinmiş bir kulüp olduğunu ve Kocaelispor’umuzun 3. Lig 2. Grupta Lig Şampiyonu olarak 2. Lige yükselmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İlimize bu büyük başarıyı kazandıran başta futbolcularımız ve teknik kadro olmak üzere, tüm Kocaelispor Camiasını tebrik eden Vali Yavuz, başarılarının devamını dileyerek, Ülkemize ve İlimize hayırlı olması temennilerinde bulundu.



 

 



AA
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