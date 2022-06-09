Kocaeli'de 5 yılda 10 bin göçmen sınır dışı edildi









Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un başkanlığında belli periyotlarla düzenlenen ve il genelinde bulunan yabancı uyrukluların toplumsal uyumu, eğitimi ve yapılacak diğer çalışmaların ele alındığı ve koordinasyon gerektiren hususların görüşüldüğü İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün Valilik Akçakoca toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirilen ve gündem maddesi ‘düzensiz göç’ olan toplantıya; Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç, belediyelerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Yaptığı konuşmada düzensiz göçle ilgili il bazında yürütülen çalışmaları değerlendiren Vali Yavuz, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların kesintisiz devam edeceği ve her kademede sürdürülen koordinasyon ve iş birliğinin daha da artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

5 YILDA 10 BİN 395 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında bölge iller ve Kocaeli özelinde güvenlik güçlerince yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altına alındıktan sonra işlemleri tamamlanan bin 313 yabancı uyruklu şahsın 2022 yılı Haziran ayı dahil sınır dışı edildiğini, 2017 yılından itibaren de toplamda 10 bin 395 yabancı uyruklunun sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini belirten İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç daha sonra il genelinde bulunan yabancı uyruklulara yönelik yapılan çalışmaları içeren sunum gerçekleştirdi. Düzensiz göçle ilgili il bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda düzensiz göçle mücadele kapsamında alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler paylaşılarak istişareler yapıldı.



