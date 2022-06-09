GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de 5 yılda 10 bin göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 2017 yılından itibaren 10 bin 395 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de 5 yılda 10 bin göçmen sınır dışı edildi

09 Haziran 2022 Perşembe 09:56

 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un başkanlığında belli periyotlarla düzenlenen ve il genelinde bulunan yabancı uyrukluların toplumsal uyumu, eğitimi ve yapılacak diğer çalışmaların ele alındığı ve koordinasyon gerektiren hususların görüşüldüğü İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün Valilik Akçakoca toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirilen ve gündem maddesi ‘düzensiz göç’ olan toplantıya; Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç, belediyelerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Yaptığı konuşmada düzensiz göçle ilgili il bazında yürütülen çalışmaları değerlendiren Vali Yavuz, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların kesintisiz devam edeceği ve her kademede sürdürülen koordinasyon ve iş birliğinin daha da artırılarak sürdürüleceğini belirtti.

5 YILDA 10 BİN 395 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları kapsamında bölge iller ve Kocaeli özelinde güvenlik güçlerince yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altına alındıktan sonra işlemleri tamamlanan bin 313 yabancı uyruklu şahsın 2022 yılı Haziran ayı dahil sınır dışı edildiğini, 2017 yılından itibaren de toplamda 10 bin 395 yabancı uyruklunun sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini belirten İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Erkoç daha sonra il genelinde bulunan yabancı uyruklulara yönelik yapılan çalışmaları içeren sunum gerçekleştirdi. Düzensiz göçle ilgili il bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda düzensiz göçle mücadele kapsamında alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler paylaşılarak istişareler yapıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon Yarışması Ödülleri Verildi “Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon...
Dilovası'nda Marmara Denizi Için Sahil Temizliği Dilovası'nda Marmara Denizi Için Sahil Temizliği
Yeşile ve Maviye Dost Şehir Kocaeli Yeşile ve Maviye Dost Şehir Kocaeli
VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN KOPARMAYACAĞIZ VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN...
Gençlik Festivaline Yağmur Engeli Gençlik Festivaline Yağmur Engeli
Erdoğan'dan randevu krizi ve doktorlar için talimat Erdoğan'dan randevu krizi ve doktorlar için talimat
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

“Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon...
İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından...

Haberi Oku