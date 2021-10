Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Türkiye Deprem Mühendisliği Derneğince düzenlenen "6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı", Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde başladı.

GTÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bu yılki ana teması "Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler" ve "Sismik Dirençlilik" olarak belirlenen konferansta bir konuşma yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli'nin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni en şiddetli yaşayan il olduğunu söyledi.

Aslan, GTÜ'nün deprem mühendisliği ve yapı mühendisliği programıyla beraber 1999'dan bu yana hem ilçeye hem de ülkeye hizmet verdiğini anlattı.

GTÜ'nün bu alanda hayata geçirdiği projelere değinen Aslan, şunları söyledi:



"Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile yürüttüğümüz proje çerçevesinde bir fizibilite yaptık. Aldığımızı sonuçlara göre, bu bölgede ulusal deprem test merkezinin kurulmasının son derece faydalı olacağı kararını verdik. Bu deprem test merkezinde aslında çok farklı alanlarda ölçümler yapılacak. Burası uluslararası seviyede hizmet verecek bir yapı oluşturulacak. Bununla ilgili en son Japonya ile bir görüşmemiz oldu. Japonya'nın da paydaş olmasını arzu ediyoruz. Üniversite olarak ulusal test merkezinin üniversitemizde kurulmasını arzu ediyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Aslan, Türkiye'nin her an bir afete maruz kalabileceğinin farkında olduklarını dile getirerek, yaşanan afetlerin sayısının da her geçen gün artığını kaydetti.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Bilge Siyahi de derneğin 2 senede bir deprem mühendisliği ve sismoloji alanında konferanslar düzenlediğini söyledi.

Siyahi, depremle ilgili çalışmalar yapan disiplinlere bakıldığında çok geniş bir yelpazenin söz konusu olduğunu aktararak, "Amacımız; tüm bu çalışmaları yapan arkadaşları bir araya getirmek, herkesin kendi bakış açısını anlamak ve tartışmak. Konferansın başarılı geçeceğine ve katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise GTÜ'nün bu alanda kayda değer birçok çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Ancak asıl mesele; sonuç itibarıyla depremden etkilenen insan. 'Bireyler bu konuda hazırlıklı mı?' derseniz, psikolojik ve sosyolojik olarak maalesef hazırlıklı durmuyorlar." ifadesini kullandı.

Büyükgöz, 1999 Marmara Depremi'nde yaşanan acılara değinerek, şöyle dedi:



"Buna rağmen insanımız konforlu dairede, büyük dairede yaşamak, lüks dairede yaşamak gibi önceliklerini masada tutuyor. Bu, üzücü bir realite. Evet, maddi açıdan bu tercihleri karşılayabiliyorsa sorun yok. Diğer taraftan gerçek anlamda yapı stokunun yüzde 50-60'lık oranının depreme dayanıklı olmadığını bildiğimiz bölgemizde, insanların önceliğini güvenli konutlarda oturmaya doğru yönlendirmeleri gerekir. Büyüklük, konfor ve diğer tercihlerinin yanında güvenli konutta oturup oturmadığını tercihinin en önce yapmalı diye düşünüyoruz."

Programda, afet yönetimi ve risk, geoteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, tarihi yapılar, erken uyarı sistemleri, yapısal sağlık izlemesi, deprem yönetmelikleri, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı gibi bilim dallarında birçok özel oturum ve sunum gerçekleştirilecek.

Yurt dışından katılımcıların çevrim içi, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katıldığı konferans 3 gün sürecek.