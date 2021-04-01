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Kocaeli'de batan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı

Can yelekleri ve teknenin parçalarına tutunarak su üzerinde kalmayı başaran 3 balıkçı, hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de batan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı

01 Nisan 2021 Perşembe 18:42

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında batan teknedeki 3 balıkçı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kefken Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan "Gencali 2" isimli balıkçı teknesi, Babalı Mahallesi Dikili mevkisinin 3 mil açıklarında fırtınaya yakalandı.
Su almaya başlayan teknede bulunan 3 kişi, telsizle Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi.
Yardım çağrısının ardından teknenin batması üzerine balıkçılar Ceyhun Atlı, Cumhur Atlı ve Abdurrahman Ekrem, can yelekleri ve teknenin parçalarına tutunarak su üzerinde kalmayı başardı.
Balıkçılar, yardım çağrısının ardından bölgeye ulaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kefken Balıkçı Barınağı'ndan kıyıya çıkarılan balıkçılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Balıkçılardan Abdurrahman Ekrem'in hipotermi geçirdiği öğrenildi.



AA
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