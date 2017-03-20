GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor

Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor

Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor

20 Mart 2017 Pazartesi 21:28

 

Kocaeli'deki bazı fabrikalar 2 binden fazla işçi arıyor. İş arıyorsanız bu haber sizin için...

İŞKUR tarafından Kocaeli için yayınlanan açık iş listesine göre; Kentimizde İzmit, Kartepe, Gebze, Çayırova, Dilovası, Derince ve Körfez’de çok sayıda firma 2 binden fazla işçi arıyor. İŞKUR İl Müdürlüğü ve İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi tarafından yayınlanan iş ilanlarını sizler için derledik. Size uygun gördüğünüz iş ilanıyla ilgili İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü veya İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi’ni arayarak detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

 

İŞ ARAYAN FİRMALAR VE ARADIKLARI İŞÇİ SAYISI

Arçelik-LG Klima – İşçi(300) - Gebze

Türkiye Jokey Kulübü – Silahlı güvenlik görevlisi(100) – İzmit

Türk Hava Yolları – Uçak bakım teknisyeni(75) – Kartepe

KİPA – Kasiyer(50), reyon görevlisi(50) – Derince

Human Endüstriyel – Makineci(50) - Gebze

Rotam Liman – Şoför-yük taşıma(50) – Derince

Gurme Gıda – İşçi(40) - Gebze

Koton – İşçi(40) – İzmit

Assan Hanil – İstihsal teknisyeni(40) – İzmit

Royal Ambalaj – İşçi(39) - Gebze

Müpa Tarım – İşçi(30) – Kartepe

Netlog Lojistik – Sevkiyat görevlisi(21) - Gebze

Köfteci Yusuf – İşçi(30), garson(20) – İzmit

Antikkapı – Garson(30) – İzmit

Can Metal – İşçi(20) – İzmit

DYO Boya – İşçi(20) – Dilovası

Dalsan Alçı – İşçi(20) - Gebze

Aras Kargo – Müşteri temsilcisi(15) – İzmit

Özkartallar – İşçi(11) – İzmit

Kalibre Boru – İstihsal teknisyeni(10) - İzmit

Pınar Tekstil – Satış danışmanı(10) - İzmit

Halıbank – Satış danışmanı(10) - İzmit

Marmara Siegener Galvaniz – İşçi(8) - İzmit

Galva Metal – İşçi(5) – Kartepe

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Kocaelide Bu Fabrikalar Işçi Arıyor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Trafik sigortasında 'Tavan fiyat' uygulaması Trafik sigortasında 'Tavan fiyat' uygulaması
Bakan Işık STK’lar ve gençlerle buluştu Bakan Işık STK’lar ve gençlerle buluştu
Eski komiser yardımcısı FETÖ’den tahliye oldu Eski komiser yardımcısı FETÖ’den tahliye oldu
ÖRGÜT TOPLANTISINDA KARAR ÖRGÜT TOPLANTISINDA KARAR
Gebze Adliyesi’nde FETÖ operasyonu! Gebze Adliyesi’nde FETÖ operasyonu!
Geleceği inşa edeceğiz! Geleceği inşa edeceğiz!
Yukarı Çık

Trafik sigortasında 'Tavan fiyat' uygulaması
Trafik sigortasında 'Tavan fiyat' uygulaması

Haberi Oku