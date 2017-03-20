Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor

Kocaeli'deki bazı fabrikalar 2 binden fazla işçi arıyor. İş arıyorsanız bu haber sizin için...
İŞKUR tarafından Kocaeli için yayınlanan açık iş listesine göre; Kentimizde İzmit, Kartepe, Gebze, Çayırova, Dilovası, Derince ve Körfez’de çok sayıda firma 2 binden fazla işçi arıyor. İŞKUR İl Müdürlüğü ve İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi tarafından yayınlanan iş ilanlarını sizler için derledik. Size uygun gördüğünüz iş ilanıyla ilgili İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü veya İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi’ni arayarak detaylı bilgiyi alabilirsiniz.
İŞ ARAYAN FİRMALAR VE ARADIKLARI İŞÇİ SAYISI
Arçelik-LG Klima – İşçi(300) - Gebze
Türkiye Jokey Kulübü – Silahlı güvenlik görevlisi(100) – İzmit
Türk Hava Yolları – Uçak bakım teknisyeni(75) – Kartepe
KİPA – Kasiyer(50), reyon görevlisi(50) – Derince
Human Endüstriyel – Makineci(50) - Gebze
Rotam Liman – Şoför-yük taşıma(50) – Derince
Gurme Gıda – İşçi(40) - Gebze
Koton – İşçi(40) – İzmit
Assan Hanil – İstihsal teknisyeni(40) – İzmit
Royal Ambalaj – İşçi(39) - Gebze
Müpa Tarım – İşçi(30) – Kartepe
Netlog Lojistik – Sevkiyat görevlisi(21) - Gebze
Köfteci Yusuf – İşçi(30), garson(20) – İzmit
Antikkapı – Garson(30) – İzmit
Can Metal – İşçi(20) – İzmit
DYO Boya – İşçi(20) – Dilovası
Dalsan Alçı – İşçi(20) - Gebze
Aras Kargo – Müşteri temsilcisi(15) – İzmit
Özkartallar – İşçi(11) – İzmit
Kalibre Boru – İstihsal teknisyeni(10) - İzmit
Pınar Tekstil – Satış danışmanı(10) - İzmit
Halıbank – Satış danışmanı(10) - İzmit
Marmara Siegener Galvaniz – İşçi(8) - İzmit
Galva Metal – İşçi(5) – Kartepe