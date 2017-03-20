Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor

Kocaeli'deki bazı fabrikalar 2 binden fazla işçi arıyor. İş arıyorsanız bu haber sizin için...

İŞKUR tarafından Kocaeli için yayınlanan açık iş listesine göre; Kentimizde İzmit, Kartepe, Gebze, Çayırova, Dilovası, Derince ve Körfez’de çok sayıda firma 2 binden fazla işçi arıyor. İŞKUR İl Müdürlüğü ve İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi tarafından yayınlanan iş ilanlarını sizler için derledik. Size uygun gördüğünüz iş ilanıyla ilgili İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü veya İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi’ni arayarak detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

İŞ ARAYAN FİRMALAR VE ARADIKLARI İŞÇİ SAYISI

Arçelik-LG Klima – İşçi(300) - Gebze

Türkiye Jokey Kulübü – Silahlı güvenlik görevlisi(100) – İzmit

Türk Hava Yolları – Uçak bakım teknisyeni(75) – Kartepe

KİPA – Kasiyer(50), reyon görevlisi(50) – Derince

Human Endüstriyel – Makineci(50) - Gebze

Rotam Liman – Şoför-yük taşıma(50) – Derince

Gurme Gıda – İşçi(40) - Gebze

Koton – İşçi(40) – İzmit

Assan Hanil – İstihsal teknisyeni(40) – İzmit

Royal Ambalaj – İşçi(39) - Gebze

Müpa Tarım – İşçi(30) – Kartepe

Netlog Lojistik – Sevkiyat görevlisi(21) - Gebze

Köfteci Yusuf – İşçi(30), garson(20) – İzmit

Antikkapı – Garson(30) – İzmit

Can Metal – İşçi(20) – İzmit

DYO Boya – İşçi(20) – Dilovası

Dalsan Alçı – İşçi(20) - Gebze

Aras Kargo – Müşteri temsilcisi(15) – İzmit

Özkartallar – İşçi(11) – İzmit

Kalibre Boru – İstihsal teknisyeni(10) - İzmit

Pınar Tekstil – Satış danışmanı(10) - İzmit

Halıbank – Satış danışmanı(10) - İzmit

Marmara Siegener Galvaniz – İşçi(8) - İzmit

Galva Metal – İşçi(5) – Kartepe