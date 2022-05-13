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Kocaeli’de ‘’Çiftçi Şenliği’’ kortej yürüyüşüyle başladı

Büyükşehir’in “Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle düzenlediği “8. Çiftçi Şenliği Kortej Yürüyüşü”, Başkan Büyükakın, protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti

Kocaeli'de ‘'Çiftçi Şenliği'' kortej yürüyüşüyle başladı

13 Mayıs 2022 Cuma 10:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen “Çiftçi Şenliği”, 14 Mayıs Cumartesi günü İzmit Şarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında gerçekleşecek. Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen şenlik kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Başkan Tahir Büyükakın, protokol üyeleri, ziraat odalarının başkanları, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla kortej düzenlendi. Başkan Büyükakın ve katılımcılar, etkinlikte vatandaşlara, 41 bin adet ata tohumundan üretilen sebze ve Tıbbi ve Aromatik Bitki fidesi dağıttı

 


CUMHURİYET BULVARINDA KORTEJ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, protokol üyeleri, kadın çiftçilerin de ağırlıkta olduğu birlik ve kooperatifler, tarım ve hayvancılık ile ilgili odalar, kamu kurumları, ziraat odalarının başkan ve yöneticileriyle, muhtarlar ve çiftçilerin katıldığı kortej, Cumhuriyet Bulvarı’nın İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin önünden başladı. Başkan Büyükakın, vatandaşların sevgi gösterilerine, el sallayarak karşılık verdi. Yürüyüşünün ardından, Merkez Semt Polikliniği önünde tören düzenlendi.

 


ETKİNLİKTE 41 BİN FİDE DAĞITILDI

Başkan Büyükakın ve katılımcılar, vatandaşlara, 41 bin adet ata tohumundan üretilen sebze ve Tıbbi ve Aromatik Bitki fidesi dağıttı, ayrıca pişmaniye ve Akçat çileği ikram etti. Başkan Tahir Büyükakın, 14 Mayıs Cumartesi günü İzmit Sarışeyh Mahallesin’deki Çiftçi Şenliğine, vatandaşları ve çiftçileri davet etti.


 

ŞENLİKTE ÇEŞİTLİ YARIŞMALAR YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, tarım ve hayvancılık ile ilgili kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatif, birlik, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan odaların katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce organize edilen şenlik, 14 Mayıs Cumartesi günü İzmit Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanında saat 11.00’de başlayacak. Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen şenlikte, çiftçiler arasında çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. Mehter takımı konseri ve halk oyunları ekipleri ile animatörlerin gösterilerinin yer alacağı etkinliklerde, Kent Konseyi Türk Halk Müziği Korosu da konser verecek. Çocuk oyun gruplarının da yer alacağı şenlikte ayrıca, köyler arası halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmalar da yapılacak. Bu yarışmalarda ilk 3’e girenlere çeşitli ödüller verilecek. Birlik ve kooperatifler, açılan stantlarda fide satışı ve üretim materyallerini satışa sunacak, firmalar tarımsal alet ve ürünlerini sergileyecek.

 

ŞÜKRİYE TUTKUN KONSERİ

Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Şükriye Tutkun, şenlik kapsamında konser verecek. Kocaeli doğumlu olan Tutkun, sevilen en güzel türkülerini çiftçiler için seslendirecek. Kocaeli’ndeki çiftçiler için düzenlenen organizasyon, saat 18.00’e kadar devam edecek.
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