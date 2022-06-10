Kocaeli'de ekmeğe zam ay sonunda

Buğday fiyatlarının açıklanması ve una gelen zamların ardından Kocaeli Fırıncılar Odası ekmek zammı için çalışmalarına başladı. Oda başkanı Ali Sarı, ekmek zammı için açıklanan buğday fiyatlarının ardından un fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini ve bu yeni zamlar üzerinden fiyat belirleyeceklerini belirtti. Sarı, ay sonuna kadar çalışmalarını yapıp ekmek zammını açıklayacaklarını kaydetti.





GRAM AYNI KALACAK