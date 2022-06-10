Kocaeli'de ekmeğe zam ay sonunda

Buğday fiyatlarının açıklanması ve una gelen zamların ardından Kocaeli Fırıncılar Odası ekmek zammı için çalışmalarına başladı. Oda başkanı Ali Sarı, ekmek zammı için açıklanan buğday fiyatlarının ardından un fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini ve bu yeni zamlar üzerinden fiyat belirleyeceklerini belirtti. Sarı, ay sonuna kadar çalışmalarını yapıp ekmek zammını açıklayacaklarını kaydetti.
GRAM AYNI KALACAK
Ekmek zammı ile ilgili spekülasyonların yapıldığını belirten Sarı, “Şu anda ekmeğin kaç lira olacağını net olarak söylememiz imkansız. Rusya’dan gelecek buğday, un fiyatlarının kesinleşmesi gibi etkenleri bekliyoruz. Ay sonuna kadar bunların hepsi netleşecek ve biz kararımızı vereceğiz. Ekmeğin gramajını düşüremiyoruz. Çünkü zaten en düşük gramaj 200 gram ve biz şu anda 200 gramlık ekmek satıyoruz. Ay sonunda 200 gram ekmeğe zam yapacağız. Ancak oran belli değil” dedi.