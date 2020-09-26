banner544
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de esnaftan itfaiyeye sürpriz kutlama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yangın ihbarında bulunan bir firma, olay yerine gelen ekiplere İtfaiye Haftası dolayısıyla pasta ikramında bulundu.

Kocaeli'de esnaftan itfaiyeye sürpriz kutlama

26 Eylül 2020 Cumartesi 13:09

Veli Ahmet Mahallesi'ndeki bir firmanın müdürü Gülsüm Topaloğlu, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak için telefonla yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, alkışlarla karşılanınca önce şaşırdı, ardından gülümseyerek tepki verdi.

İtfaiyeciler kendileri için hazırlanan pastayı keserek, sürprizin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Topaloğlu da Türkiye'de İtfaiye Haftası'nın kutlandığını anımsatarak "Biz de canla başla çalışan itfaiyecilerimizin bu gününü kutlamak istedik. Bir ihbarda bulunup onları şubemize getirdik. Pastayla karşılayıp, yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine teşekkür ettik. Bu şekilde vatandaşlarımız arasında bir farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeçayırovaDilovasıDaricaKörfezDerinceİzmitKandıraGölcükKocaelihaberGebzehaberHaberHabergebzeMarmaraTürkiyeihaberlerSondakikaSondakikahaberGebzesondakika
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın,“İstikametimizi bozmadan ve ölümü unutmadan çalışmaya devam” Başkan Büyükakın,“İstikametimizi bozmadan ve...
Cumhurbaşkanı'dan Suriyeli kardeşler'e yardım eli Cumhurbaşkanı'dan Suriyeli kardeşler'e yardım...
Prof. Dr. Dursun'un kaza yaptığı alandan alınan toprak Kocaeli'deki mezarına bırakıldı Prof. Dr. Dursun'un kaza yaptığı alandan alınan...
Başkan Çiftçi’den hastane yerinde inceleme Başkan Çiftçi’den hastane yerinde inceleme
Akli dengesi yerinde olmayan kişi tarafından bıçaklanan kişinin beyin ölümü gerçekleşti Akli dengesi yerinde olmayan kişi tarafından bıçaklanan...
‘’Yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke Türkiye’dir’’ ‘’Yeni yatırım için en sağlam ve hazır ülke...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın,“İstikametimizi bozmadan...
Başkan Büyükakın, “Emrolunduğu gibi dosdoğru ve istikametimizi de asla bozmadan, ölümü de unutmadan...

Haberi Oku