Kocaeli’de ormanlık alanlarda mangal yakmak yasaklandı!

Kocaeli Valiliği tarafından, orman yangınlarını önlemek için alınan kararlar açıklandı. Buna göre Kocaeli’de tüm ormanlık alanlarda mangal yakmak yasaklandı.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar, alınacak tedbirler, yürütülmesi gereken faaliyetler değerlendirilmek üzere Valimiz Seddar Yavuz’un başkanlığında düzenenen Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı’nda alınan ve 1 Haziran tarihinden başlamak üzere 01 Kasım 2022 tarihine kadar geçerli olacak kararlar açıklandı.





Alınan kararlar şöyle;





Resmi tescilli piknik/mesire alanları harici her türlü ormanlık alanlarda; mangal, semaver vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması, kullanılması yasaklanmıştır.

Ormanlık alanlarda konaklama yapılması yasaklanmıştır.





Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır.

Orman İşletme Müdürlükleri tarafından belirlenen güzergahlarla sınırlı olmak kaydıyla Ulusal, Uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar için izin alınması zorunludur.

Kocaeli ili sınırları içindeki ormana bitişik alanlarda ve ormanlık alanlara 4 kilometre mesafede anız ve bağ-bahçe temizliği vb. amacıyla kontrollü dahi olsa ateş yakmak yasaklanmıştır.

Güvenlik birimleri ( Emniyet- Jandarma vb.) ve Orman Muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleri ile görevlendirilen ekiplerce, tüm Resmi ve tescilli piknik alanları dahil daha önce belirlenen ve özellikle tehlike arz edebilecek alan ve bölgeler kontrol altında tutulacaktır.

Alınan kararlar ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacak.