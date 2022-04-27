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Kocaeli’de taksi ücretlerine zam geldi

Kocaeli’de taksi ücretlerine zam geldi. Zam 29 Nisan Cuma günü itibariyle başlayacak

Kocaeli'de taksi ücretlerine zam geldi

27 Nisan 2022 Çarşamba 12:41

Kocaeli’de taksicilerin aylardır istedikleri zam haberi geldi. Benzine gelen zamların ardından ilimizdeki taksiciler, ücretlere zam gelmesini talep ederek UKOME’ye başvuruda bulunmuştu. UKOME’de taksi tarifesine gelmesi istenen zam talebi de görüşüldü. Taksiciler açılış fiyatı 10 TL’den başlaması, km başına 10 TL, indi-bindi fiyatının ise 30 TL talebinde bulunmuştu. UKOME’de gerçekleştirilen toplantıda ise çıkış fiyatı 9 TL, km başına 8,5 TL, indi-bindi fiyatı ise 25 TL olması şeklinde karar alındı. Yeni tarifenin ise 29 Nisan Cuma günü itibariyle başlayacağı duyuruldu.

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