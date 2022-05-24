Kocaeli’de yakalanan dolandırıcılardan 12'si tutuklandı Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

24 Mayıs 2022 Salı 10:47