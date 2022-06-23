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Kocaeli'deki fırınlar Kurban Bayramı'nda kapalı

Kocaeli’deki fırınlar Kurban Bayramı'nın ilk iki günü kapalı olacak.

Kocaeli'deki fırınlar Kurban Bayramı'nda kapalı

23 Haziran 2022 Perşembe 11:04

 Kocaeli Fırıncılar Odası’nın aldığı karara göre Kurban Bayramı'nın ilk iki günü fırınlar kapalı olacak. Konuyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı çevre illerde bu uygulamanın gerçekleşeceğini ve Kocaeli’de de fırıncıların böyle bir talebi olması üzerine iki günlük bayram tatili konusunun gündeme geldiğini belirtti. Başkan Ali Sarı yakın zamanda fırıncılara yönelik iki günlük bayram tatili hakkında açıklama yapılacağını ifade etti.
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