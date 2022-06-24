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Kocaeli’den Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek

Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için 8 araç ve 16 personel gönderdi.

Kocaeli'den Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek

24 Haziran 2022 Cuma 10:54

 Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hem karadan hem havadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Türkiye’nin farklı noktalarından ekipler de destek oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir de personel ve araç desteği ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından ‘’Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 8 araç ve 16 personelden oluşan ekibimizi bölgeye gönderdik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun’’ açıklamasını yaptı.

8 ARAÇ 16 PERSONEL
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iki tır, iki iş makinesi, iki hizmet aracı, bir itfaiye aracı ve bir su tankeri ile Marmaris’teki yangın bölgesine intikal etti. Dün akşam saatlerinde hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler yola çıktı. Büyükşehir’in yanı sıra Körfez Belediyesi’nden personelin de katıldığı ekip, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
MANAVGAT’TA DA GÖREV YAPMIŞTI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, geçtiğimiz yıl yangın kâbusu yaşayan Antalya’nın Manavgat ilçesindeki söndürme çalışmalarına da destek vermişti. Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmaları 23 Haziran Perşembe itibariyle 27 helikopter, 14 amfibik uçak ve 253 arazöz, çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araç ve 3 bine yakın kişi ile söndürme çalışmaları devam ediyor. Marmaris’te Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkiinde Küfre Koyu'ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda başlayan yangın, 5 farklı noktada etkisini sürdürüyor.

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