Kocaelili Firmalar Ödülle Döndü

Kocaeli Ticaret Odası’nın da aralarında bulunduğu 365 Oda ve Borsa’nın çatı kuruluşu TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliğinde düzenlenen, başvuran şirketlerin 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Yarışma sonuçları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla Samsun’da düzenlenen törende açıklandı. Törene; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, çok sayıda Oda-Borsa Başkanı, TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanları katıldı.

HİSARCIKLIOĞLU: HEP BİRLİKTE ÇALIŞARAK SAĞLAYACAĞIZ

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ödül törenindeki konuşmasında, “Bizler Türk iş dünyası olarak, 1919’dan 2019’a, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. 100 yıl sonra şimdi, ekonomik alanda bir istikbal mücadelesi veriyoruz. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de yapabiliriz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini, hep birlikte çalışarak sağlayacağız” ifadesini kullandı.​

-100 ŞİRKETİN BÜYÜME ORTALAMASI YÜZDE 605

Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2015-2017 arası ciro artış hızının, dikkate alındığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İşte bu salonu dolduran şirketler, bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesi, yüzde 605.Bu çok çarpıcı bir rakam” dedi. Bu şirketlerin Türkiye’deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde bir performans gösterdiklerini bildiren TOBB Başkanı, yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise, ortalama yüzde 332 artırdıklarını söyledi.

- TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuşmasında, "Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz." dedi.

-SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK

En hızlı büyüyen 100 şirketin 36 farklı sektörden olduğunu anlatan Varank, şöyle konuştu: "TOBB'un belirlediği, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin profillerine baktığımızda; 36 farklı sektörden teknoloji odaklı ve ihracatla büyüyen firmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Ar-Ge'ye, inovasyona, teknolojiye inanan, nitelikli insan kaynağına sahip ve çevre duyarlılığı gelişmiş bu firmalarımız; Türkiye'den 18 kat daha hızlı büyüyorlar; hem de bunu istihdamlarını artırarak yapıyorlar. Tam 68 ülkeye ihracat yapan bu 100 şirketin yapısına baktığımızda, ortalama 11-12 yıl önce kurulduklarını, yöneticilerinin yaş ortalamasının da 46 olduğunu görüyoruz. İşte tüm bu verileri alt alta koyduğumuzda; sağlıklı büyümenin formülünün teknoloji, nitelikli insan gücü, üretim ve ihracat olduğunu görüyoruz.”

KOCAELİ’DEN 5 ŞİRKET

Türkiye 100 Yarışması’nın birincisi Aydın’dan çıkarken şirket sayısı sıralamasında ilk sırayı 23 şirket ile İstanbul aldı. İstanbul’u 22 şirket ile Ankara, 7 şirket ile Antalya, 5 şirket ile Kocaeli, 4’er şirket ile de Adana, Bursa ve Kahramanmaraş takip etti. En hızlı büyüyen şirketler listesinde 25 farklı ilden firma yer aldı.

ÖDÜL ALAN KOCAELİLİ ŞİRKETLER

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, törende ödül alan firmaları kutlayarak, Türkiye ekonomisi için ürettikleri katma değer dolayısıyla teşekkür etti. Başkan bulut, Kocaeli iş dünyasından; VTEK Bilişim Ve İletişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. (Gebze), Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (İzmit), Samm Teknoloji İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ (Gebze), Bekiroğlu İnşaat Sanayi ve Ltd. Şti. (Körfez) ve Beşüzzi Gıda Turizm Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin (Kartepe) ödül aldığını açıklayarak, başarılarının devamını diledi.