banner585
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelin’de İhtiyaç Sahiplerine Ramazan'da Gıda Yardımı

Kocaeli Yetimi yoksulu Gözetenler Derneğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı öncesinde başlattığı gıda yardımları sürüyor. Bu kapsamda dernek yetkilileri ve gönüllüler hazır yardım kolilerini vatandaşların evlerine kadar ulaştırdı.

Kocaelin'de İhtiyaç Sahiplerine Ramazan'da Gıda Yardımı

28 Nisan 2021 Çarşamba 12:56

ERZAK DAĞITIMI 30 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Yetimi yoksulu Gözetenler Derneğinin, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaklaşık 30 gündür sürdürdüğü Ramazan kolisi erzak yardımlarına devam ediyor.
Nisan Ayının ilk günlerinden başlayarak Ramazan Ayının girişiyle birlikte bugüne kadar ekipler,gıda kolilerini teslim etti. Derince, Körfez ve izmit genelindeki tespitli ailelere gıda yardımında bulunan dernek yetkilileri , ihtiyaç sahipleri için çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

Coronavirus salgını nedeniyle maddi durumları dahada kötüleşen aileler olduğunu belirten
Yetimi yoksulu Gözetenler Derneği yetkilileri , bölgedeki ihtiyaç sahipleri için Ramazan erzağı dağıtımına ise Nisan ayında başladıklarını ve Ramazan ayının yarısını tamamladığımız bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi, dağıtmaya gönüller almaya ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini, Ayrıca zekat, sadaka, fitre ve bağışları yetim yoksul yaşlı  ailelere ulaştırarak onlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtiler.

TALEPLERİN  YÜZDE 90'I KARŞILANDI.
Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesini görmeye devam eden dernek, gelen taleplerin yüzde 90’ına erzak kolilerini ulaştırdı.
Şu ana kadar 220 aileye ulaştıklarını ve gıda kolisinin yanında yumurta, çocuklar için malzemeler  ve nakdi zekat  yardımlarının da , devam ettiğini belirten dernek yetkilileri, yardımlarının sürdüğünü ve hayırseverlerden gelecek destek oranında daha fazla aileye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

YURTDIŞI FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR.
Aynı zamanda Yurtdışında Afrika ve Asya bölgesindeki yardım çalışmalarına da ara vermeden devam eden Yetimi Yoksulu Gözetenler Derneği ,Afrika ve Arakan'da  iftar yemeği, ekmek dağıtımı, Kuranı kerim dağıtımı, Adak Kurban kesimi ve su kuyusu faaliyetlerini sürdürüyor.

Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Yetimi Yoksulu Gözetenler Derneği yetkilileri, özellikle Ramazan ayının sonlarına doğru da çalışmalarını artıracaklarını, ihtiyaç sahiplerinin bu ayda daha fazla yardıma muhtaç olduğunu aktardılar.








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
TicaretEkonomiIthalatMarmaraKocaeliGebze.dilovasıİzmitKöfezGümrük
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Küresel askeri harcamalar 2020'de yaklaşık 2 trilyon dolara çıktı Küresel askeri harcamalar 2020'de yaklaşık 2 trilyon...
Başkan Büyükgöz’ün Şampiyon Konukları Başkan Büyükgöz’ün Şampiyon Konukları
Kocaeli'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman denizaltısı bu yıl dalış turizmine kazandırılacak Kocaeli'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman denizaltısı...
Tam Kapanmaya Son 1 Gün Tam Kapanmaya Son 1 Gün
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan...
Büyükşehir’de kritik tam kapanma buluşması Büyükşehir’de kritik tam kapanma buluşması
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Küresel askeri harcamalar 2020'de yaklaşık...

Haberi Oku