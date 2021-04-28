Kocaelin’de İhtiyaç Sahiplerine Ramazan'da Gıda Yardımı

ERZAK DAĞITIMI 30 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR



Yetimi yoksulu Gözetenler Derneğinin, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaklaşık 30 gündür sürdürdüğü Ramazan kolisi erzak yardımlarına devam ediyor.

Nisan Ayının ilk günlerinden başlayarak Ramazan Ayının girişiyle birlikte bugüne kadar ekipler,gıda kolilerini teslim etti. Derince, Körfez ve izmit genelindeki tespitli ailelere gıda yardımında bulunan dernek yetkilileri , ihtiyaç sahipleri için çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.



Coronavirus salgını nedeniyle maddi durumları dahada kötüleşen aileler olduğunu belirten

Yetimi yoksulu Gözetenler Derneği yetkilileri , bölgedeki ihtiyaç sahipleri için Ramazan erzağı dağıtımına ise Nisan ayında başladıklarını ve Ramazan ayının yarısını tamamladığımız bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi, dağıtmaya gönüller almaya ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini, Ayrıca zekat, sadaka, fitre ve bağışları yetim yoksul yaşlı ailelere ulaştırarak onlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtiler.



TALEPLERİN YÜZDE 90'I KARŞILANDI.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesini görmeye devam eden dernek, gelen taleplerin yüzde 90’ına erzak kolilerini ulaştırdı.

Şu ana kadar 220 aileye ulaştıklarını ve gıda kolisinin yanında yumurta, çocuklar için malzemeler ve nakdi zekat yardımlarının da , devam ettiğini belirten dernek yetkilileri, yardımlarının sürdüğünü ve hayırseverlerden gelecek destek oranında daha fazla aileye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdiler.



YURTDIŞI FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR.

Aynı zamanda Yurtdışında Afrika ve Asya bölgesindeki yardım çalışmalarına da ara vermeden devam eden Yetimi Yoksulu Gözetenler Derneği ,Afrika ve Arakan'da iftar yemeği, ekmek dağıtımı, Kuranı kerim dağıtımı, Adak Kurban kesimi ve su kuyusu faaliyetlerini sürdürüyor.



Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Yetimi Yoksulu Gözetenler Derneği yetkilileri, özellikle Ramazan ayının sonlarına doğru da çalışmalarını artıracaklarını, ihtiyaç sahiplerinin bu ayda daha fazla yardıma muhtaç olduğunu aktardılar.













