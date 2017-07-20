Kocaeli’ne Modern Kapalı Pazar Yeri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Perşembe Pazarı’nın kurulması için modern bir pazar alanı oluşturmaya hazırlanıyor. Doğu Kışla’nın karşısında bulunan 35 dönüm alanda inşa edilecek pazar alanı ile Perşembe günleri Milli İrade Meydanı ve Cumartesi günleri Adnan Menderes Bulvarı’nda kurulan semt pazarları yeni pazar alanına taşınacak.

RAHAT ALIŞVERİŞ

Pazar alanı projesi ile şehir içinde kalan semt pazarı, artık yeni yerinde kurularak hizmet verecek. Proje sayesinde Perşembe günleri Milli İrade Meydanı çevresinde oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçilmiş olunacak. Üzeri kapalı olacak olan yeni pazar alanı otoparkıyla da vatandaşlara rahat alışveriş imkanı sağlayacak.

35 BİN METREKARE ALANA KURULACAK

Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgahı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, wc, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşacak.

HAFTANIN 6 GÜNÜ OTOPARK OLACAK

Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park yeri bulunacak. Pazar alanı pazarın olmadığı haftanın 6 günü otopark olarak kullanılabilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alacak. Proje uygulanırken alandaki mevcut ağaçlar korunacak.

9 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi kapalı pazar alanın yapımı için ihale düzenledi. İhaleye 9 istekli teklif verdi. En düşük teklifi 15 milyon 231 bin TL ile Özpol İnşaat verirken en yüksek teklif 23 milyon 211 bin TL ile İnşaat+Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil ortaklığından geldi.

Firmalar Teklifler

Özpol İnşaat 15 milyon 231 bin TL

Milenyum İnşaat 17 milyon 867 bin TL

Gelişim Mühendislik 18 milyon 484 bin TL

Bozkar İnşaat+AtlasBK İnşaat 19 milyon 100 bin TL

Abdulbaki Selçuk+Bimar İnşaat 19 milyon 222 bin TL

Haldız İnşaat 19 milyon 900 bin TL

Gül Aş İnşaat 20 milyon 141 bin TL

Elyapı İnşaat 21 milyon 419 bin TL

Eriş İnşaat+Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil 23 milyon 211 bin TL