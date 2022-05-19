banner768
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’nin lezzeti yeni tadıyla beğenildi

Kocaeli’nin lezzetli pişmaniyesi, tıbbi aromatik bitki tatları ile Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan kitapseverlerin beğenisine sunuldu

Kocaeli'nin lezzeti yeni tadıyla beğenildi

19 Mayıs 2022 Perşembe 11:31

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin marka değerini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın öncülüğünde nitelikli üretim yolunda adımlardan atan Büyükşehir, Kocaeli’nin sembol lezzetlerinden olan pişmaniyeyi yeni tadıyla pişmaniye severlerin beğenisine sundu.

 

ORMANYA MARKASIYLA ÜRETİLDİ

Katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik amacıyla ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otu geçtiğimiz aylarda hasat edilmişti. Sekapark A.Ş tarafından hasat edilen ürünlerden farklı tatlarda pişmaniye üretimi gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Sekapark A.Ş tarafından ‘ORMANYA’ markasıyla piyasaya sürülen tıbbi nane, biberiye ve oğul otlu pişmaniyeler 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda pişmaniye severlerin ilgisine sunuldu.

 

TIBBİ AROMATİK ÇAYLAR DA ÜRETİLDİ

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi, Sekapark A.Ş ile pişmaniyenin yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerden çay da üretti. Tıbbi nane, biberiye ve oğul otundan üretilen bitki çayları, farklı damak tadına sahip ya da farklı tatları denemek isteyen çay severlere alternatif olacak.

 

DESTEK BÜYÜKŞEHİRDEN, EMEK VE ALINTERİ ÇİFTÇİDEN

Köylünün yapamadığı kısmı yaparak ekonomik katkıyı artıran Büyükşehir, sadece Kocaeli’de değil, tüm Marmara, yakın bölge illerinin de bu tür ürünlerinin işleme kapasitesini oluşturacak. Büyükşehir, yaptığı çalışmaları ‘destek Büyükşehirden, emek ve alın teri çiftçiden’ sloganıyla hayata geçirdi.

 

4 MİLYON AROMATİK BİTKİ

Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği TABİP projesinde il genelinde yaklaşık 4 milyon aromatik bitki dikildi.

 

1500 DEKARA ULAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tıbbı Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında 700 dekarlık alandan yaklaşık 150 ton civarı biberiye ve 40 dekarlık alandan 8 ton civarı tıbbi nane hasadı yapmıştı. Büyükşehir’in diktiği tıbbi aromatik bitkilerin alanı 1500 dekara ulaştı.

 

AROMATİK BİTKİ YAĞI BORSASI KURULACAK

Büyükşehir SEKAPARK A.Ş. ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, biberiye, nane, oğul otu, defne gibi bitkiler ile birlikte zamanla başka bitkiler de projeye dahil edilerek çeşitlilik sağlanacak. Yaklaşık 1500 dekara ulaşan tıbbi aromatik bitki alanlarının her geçen dönem artırılması ve Kocaeli’de alternatif ürün üretimini çoğaltarak, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yağı Borsası kurulması planlanıyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Üzerine 1 tonluk pano düştü! Üzerine 1 tonluk pano düştü!
Dilovası’nda çifte bayram yaşandı Dilovası’nda çifte bayram yaşandı
KO-MEK’te ilk sergi müjdeler ile açıldı KO-MEK’te ilk sergi müjdeler ile açıldı
İzgören: Herkes alay ederken tarlanın ortasına dershane kurdum İzgören: Herkes alay ederken tarlanın ortasına...
Barbaros Dönüşüm Projesinde ilk imzalar atıldı Barbaros Dönüşüm Projesinde ilk imzalar atıldı
Gebze'de 200 lise öğrencisinin anlamlı Türk bayrağı koreografisi Gebze'de 200 lise öğrencisinin anlamlı Türk bayrağı...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Üzerine 1 tonluk pano düştü!
Başiskele Yeniköy'de bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan 24 yaşındaki Abdulkadir Doğan, üzerine...

Haberi Oku