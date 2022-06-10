Kocaeli’nin sahilleri KOSKEM’e emanet

15 Haziran’da başlayacak deniz sezonunda Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM bu yıl 12 plajda 182 cankurtaran ile hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Çarşamba günü başlayacak yeni deniz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ve İzmit Körfezi sahillerinde Kocaeli İtfaiyesine bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi’ne bağlı (KOSKEM) bu yıl 12 plajda 182 cankurtaran ile hizmet verecek.





12 BÖLGEDE CANKURTAN HİZMETİ







Kocaeli’de 15 Haziran Çarşamba günü açılacak deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapacak. 12 bölgede haftanın 7 günü 182 kişilik ekiple hizmet verecek.





BUGÜNE KADAR 14 BİN 337 KİŞİ KURTARILDI







Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde hizmet veriyor. KOSKEM ekipleri geçtiğimiz 2021 yılı sezonunda bin 695 kişiyi, 2005 yılından bugüne ise 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı.





HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET







Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibariyle haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. Cankurtaranlar Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yapacak.





CANKURTARANLARA SIKI EĞİTİM







Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.





SAHİLLERDE GÖREV YAPAN KURUMLAR