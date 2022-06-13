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Kocaeli’nin turistik alanları otobüslere giydirildi

Kocaeli markasını öncelikle kent sakinlerine duyurmayı amaçlayan Büyükşehir, UlaşımPark’a ait otobüsleri kentin turizm noktalarını gösteren görsellerle giydirdi

Kocaeli'nin turistik alanları otobüslere giydirildi

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:35

 Kocaeli’nin turizm markası haline gelebilmesi için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenliyor. Farklı platformlarda Kocaeli’nin turizm potansiyelini ortaya koyan Büyükşehir, bu kez de UlaşımPark A.Ş. otobüslerini kentin çeşitli turizm noktalarını gösteren görsellerle giydirdi. Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Kocaeli markasının başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada duyurulması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

AMAÇ KENT SAKİNLERİNE ULAŞMAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, UlaşımPark’ın Plajyolu’ndaki garajını ziyaret ederek giydirilmiş otobüsleri inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, UlaşımPark AŞ Genel Müdürü Serhan Çatal ve Büyükşehir bürokratlarının eşlik ettiği incelemede Gündoğdu, “Amacımız öncelikle Kocaeli markasının kent sakinleri tarafından bilinmesi” diye konuştu.



ZENGİN TURİZM POTANSİYELİ
Kocaelililerin kentin zengin turizm potansiyelini fark etmesini amaçladıklarını söyleyen Gündoğdu, “Bu çalışma ile kent sakinlerinin Kocaeli’deki turizm alanlarını keşfetmelerini amaçladık. Ancak asıl hedefimiz hem Türkiye’nin farklı noktalarından hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden turistleri kentimize çekmek. Kocaeli markasını hak ettiği değere ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.



KOCAELİ MARKALAŞIYOR
Kocaeli’nin marka değerini artırmak ve turizmde dünya yıldızı haline getirmek için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımına katkı sağlayacak yeni bir hizmeti daha geçtiğimiz aylarda hayata geçirmişti. ‘Kocaeli Markalaşıyor Gözlerinize İnanacaksınız’ sloganıyla tanıtımı yapılan Kocaeli Master Planı’nın devamında hazırlanan Havadan Kocaeli filmi ve internet sitesi, bu kapsamda yayına alınmıştı.



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