Kocaeli’nin üst geçitleri kırmızı renkle ışıklandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sembolleşmiş üst geçitlerini Kızılay’ın kuruluşunun 154’üncü yıldönümü nedeniyle kırmızı ışıkla aydınlattı. Büyükşehir, 1868 yılında kurulan ve geçmişten günümüze ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Kızılay’ın 154. kuruluş yıldönümünü kentin bazı önemli ve simge







üst geçitlerini kırmızı renkte ışıklandırarak kutladı.





9 AYRI NOKTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bu bağlamda Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 9 ayrı noktayı kırmızıya bürüdü. Yapılan çalışma ile Dr. Sadık Ahmet, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, Şehit Muhammet Fatih Safitürk, Kocaeli Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi yaya üst geçidi köprüsü ile Yahya Kaptan Tramvay alt geçit ve Merkez Bankası tramvay alt geçidi Kızılay’ın 154. yıl anısına kırmızı ışıkla renklendirildi. Büyükşehir’in Kocaeli’nin önemli noktalarındaki üst geçitlerini Türk Kızılay’ı için kırmızı renkle aydınlatması Kocaelili vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.







