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Kocaeli’nin üst geçitleri kırmızı renkle ışıklandırıldı

Büyükşehir, kentin sembolleşmiş üst geçitlerini Türk Kızılay’ın kuruluşunun 154’üncü yıldönümü nedeniyle kırmızı ışıkla aydınlattı

Kocaeli'nin üst geçitleri kırmızı renkle ışıklandırıldı

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:06

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sembolleşmiş üst geçitlerini Kızılay’ın kuruluşunun 154’üncü yıldönümü nedeniyle kırmızı ışıkla aydınlattı. Büyükşehir, 1868 yılında kurulan ve geçmişten günümüze ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Kızılay’ın 154. kuruluş yıldönümünü kentin bazı önemli ve simge
üst geçitlerini kırmızı renkte ışıklandırarak kutladı. 



9 AYRI NOKTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Bu bağlamda Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 9 ayrı noktayı kırmızıya bürüdü. Yapılan çalışma ile Dr. Sadık Ahmet, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, Şehit Muhammet Fatih Safitürk, Kocaeli Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi yaya üst geçidi köprüsü ile Yahya Kaptan Tramvay alt geçit ve Merkez Bankası tramvay alt geçidi Kızılay’ın 154. yıl anısına kırmızı ışıkla renklendirildi. Büyükşehir’in Kocaeli’nin önemli noktalarındaki üst geçitlerini Türk Kızılay’ı için kırmızı renkle aydınlatması Kocaelili vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.





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