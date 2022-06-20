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Kocaeli'ye 82 yeni hakim ve savcı geldi! İşte liste...

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Kocaeli'den de çok sayıda hakim ve savcı listede yer aldı.

Kocaeli'ye 82 yeni hakim ve savcı geldi! İşte liste...

20 Haziran 2022 Pazartesi 11:44

 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı.

Kararnameyle Eskişehir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti, 3 Bölge Adliye Mahkemesine de yeni başsavcı atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

KANDIRA CUMHURİYET BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına atandı. 

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Gökner Kayaş Zor da Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

82 HAKİM VE SAVCI GELDİ, 85 HAKİM VE SAVCI GİTTİ
Kocaeli'ye 82 yeni hakim ve savcı geldi. 85 hakim ve savcı ise başka illere atandı. Ayrıca il içerisinde 3 atama oldu.

GELENLER
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

Erzurum Cumhuriyet Savcısı Zeynel Sarıbuğa, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Elazığ Hakimi Hamza Demir, Kocaeli Hakimliğine

Denizli Hakimi Ramazan Kırtay, Kocaeli Hakimliğine

Malazgirt Hakimi Alparslan Karakaya, Kocaeli Hakimliğine

Muğla Hakimi Sibel Çetin, Kocaeli Hakimliğine

Tarsus Hakimi Kamil Serdar Atak, Kocaeli Hakimliğine

Çatak Hakimi İrem Öztürk, Kocaeli Hakimliğine

Şırnak Hakimi Gizem Erkan Kılıç, Kocaeli Hakimliğine

Nusaybin Cumhuriyet Savcısı Hüseyin İnce, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Hakkari Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Batman Hakimi Ayşe Hilal Çelikbilek, Kocaeli Hakimliğine

Yüksekova Hakimi Nuriye Uysal Yüksel, Kocaeli Hakimliğine

Yüksekova Hakimi Nüsri Yüksel, Kocaeli Hakimliğine

Tavşanlı Hakimi Yusuf Kılıç, Kocaeli Hakimliğine

Perşembe Cumhuriyet Savcısı Sefa Aygün, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Uludere Hakimi Ali Hakan Bayburt, Kocaeli Hakimliğine

Şırnak Hakimi Büşra Erdağı Yücel, Kocaeli Hakimliğine

Fethiye Cumhuriyet Savcısı Ercan Akin, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Ortaköy(Aksaray) Hakimi Bülent Gazioğlu, Kocaeli Hakimliğine

Çaycuma Cumhuriyet Savcısı Fatih Kocabey, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Simav Cumhuriyet Savcısı Abdullah Şen, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Kozaklı Hakimi Sinem Afacan, Kocaeli Hakimliğine

Kozluk Hakimi Yurdagül Tutar Çetin, Kocaeli Hakimliğine

Pütürge Hakimi Kübra Mert Güler, Kocaeli Hakimliğine

İdil Hakimi Enis Oktay, Kocaeli Hakimliğine

Osmaniye Hakimi Hüseyin Baycan, Kocaeli Hakimliğine

Anamur Hakimi Mehmet Latif Öner, Kocaeli Hakimliğine

Karaman Hakimi Hakan Bektaş, Kocaeli Hakimliğine

Akhisar Cumhuriyet Savcısı Mahmut Sefa Çağlar, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Engin Kurun, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Aslı Mütevelli Çetin, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Muş Hakimi Emrullah Özübek, Kocaeli Hakimliğine

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Şimşek, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Merzifon Hakimi Muhammed Ali Tutoğlu, Kocaeli Hakimliğine

Iğdır Cumhuriyet Savcısı Emrah Yılmaz, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Çumra Hakimi Neslihan Koç, Kocaeli Hakimliğine

Hakkari Hakimi Didem Karadeniz, Kocaeli Hakimliğine

Batman Cumhuriyet Savcısı Mahmut Çelikbilek, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Muş Hakimi Nida Özübek, Kocaeli Hakimliğine

Nusaybin Hakimi Büşra İnce, Kocaeli Hakimliğine

Şırnak Cumhuriyet Savcısı Onur Yücel, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Şırnak Cumhuriyet Savcısı Hasan Pala, Karamürsel Cumhuriyet Savcılığına

Sarıveliler Hakimi Faruk Baki, Karamürsel Hakimliğine

Nusaybin Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Pertekli, Gölcük Cumhuriyet Savcılığına

Silvan Cumhuriyet Savcısı Serkan Akbaş, Gölcük Cumhuriyet Savcılığına

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Gökner Kayaş Zor, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına

İstanbul Anadolu Hakimi Çiler Özdemir, Kandıra Hakimliğine

İstanbul Anadolu Hakimi Elif Öztürk Ünal, Kandıra Hakimliğine

Malatya Hakimi Hayriye Toru, Kandıra Hakimliğine

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Pınar Yılmaz Zeyfeoğlu, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına

Bursa Hakimi Ceren Eyigün, Kandıra Hakimliğine

İstanbul Hakimi Aycan Tatar, Kandıra Hakimliğine

Bursa Cumhuriyet Savcısı Doğan Türkmen, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına

Boğazlıyan Hakimi Hilal Alpay, Körfez Hakimliğine

Malkara Hakimi Mustafa Önen, Körfez Hakimliğine

Suruç Cumhuriyet Savcısı Efe İsmail Uzun, Körfez Cumhuriyet Savcılığına

Gerede Hakimi Yelda Çoruk Yeşilbaş, Gebze Hakimliğine

Düzce Hakimi Aynur Arslan Polat, Gebze Hakimliğine

Kırıkkale Hakimi Hüseyin Biçer, Gebze Hakimliğine

Kars Hakimi Alp Emre Bingöl, Gebze Hakimliğine

Elbistan Hakimi Zafer Dilek, Gebze Hakimliğine

Tarsus Hakimi Leyla Adıgüzel, Gebze Hakimliğine

Biga Cumhuriyet Savcısı Şerif Akkoca, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Ortaca Hakimi Davut Akkuş, Gebze Hakimliğine

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bayri, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Gerede Hakimi Yelda Çoruk Yeşilbaş, Gebze Hakimliğine

Karabük Hakimi Ahmet Erbay, Gebze Hakimliğine

Söke Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdoğan, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Nazilli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Kılıçaslan, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Akçakoca Hakimi Fatma Zehra Konuk Küçük, Gebze Hakimliğine

Ayvalık Cumhuriyet Savcısı Ender Olcay Okumuş, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Bandırma Cumhuriyet Savcısı Yunus Özdemir, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Silifke Cumhuriyet Savcısı Bülent Yıldız, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Doğubayazıt Hakimi Nesrin Çinan Balaban, Gebze Hakimliğine

Ünye Cumhuriyet Savcısı Sinan Güzel, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Marmaris Cumhuriyet Savcısı Berhan Özgenç, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Doğan Balaban, Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Kars Hakimi İpek Gökçen Bingöl, Gebze Hakimliğine

Büyükçekmece Hakimi Yılmaz Alp, Gebze Hakimliğine

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Hasan Serdar Tabanoğlu, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliğine

GİDENLER
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Noyan Çelik, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Fatih Alınca, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine

Kocaeli Hakimi İpek Pakel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Hakan Erkcan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Gürkan Sözen, Tire Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Salih Kahraman, Emet Hakimliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı İlhan Akçay, Kalkankere Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Akhan, İscehisar Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Arzu Aktürel Nesne, Kangal Hakimliğine

Kocaeli Hakimi İrem Ayvaz, Söğüt Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Hakkı Beşkazalı, Tefenni Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Ali Bobuş, Dinar Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Duygu Çakır Egeliği, İslahiye Hakimliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Çil, Boyabat Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Muhammet Zafer Demir, Gökçebey Hakimliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Onur İridemir, Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Gülşen Mengene, Uzunköprü Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Kadriye Odabaşıoğlu, Doğubayazıt Hakimliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Başak Çil, Boyabat Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Tarık Sarıduman, Gerger Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Nihat Şencan, Boyabat Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Ceren Ün Tufan, Ezine Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Şule Açıcı, Gündoğmuş Hakimliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Burak Bakır, Azdavay Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Ali Büyükçakmak, Hazro Hakimliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çalık, Ulus Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Merve Melike Gökcek, Yayladağı Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Özge Hazırbaş, İdil Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Hülya İridemir, Viranşehir Hakimliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Karabey, Gökçeada Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Recep Orhan, Dereli Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Muhammet Yunus Önal, Yenice(Çanakkale) Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Fatma Püne Yolcu, Torul Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Merve Sözen, Yeşilhisar Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Merve Taçyıldız, Ilgın Hakimliğine

Kocaeli Hakimi Berivan Varol Malbora, Kırıkhan Hakimliğine

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Bilal Kağan Yıldırım, Bahçe Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Yolcu, Torul Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Nuran Fatma Gönenç, Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığına

Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Kemal Özcan, Bursa Cumhuriyet Savcılığına

Karamürsel Hakimi Burcu Oktem Tuncer, İstanbul Anadolu Hakimliğine

Gölcük Cumhuriyet Savcısı Cihat Yılmaz, Bor Cumhuriyet Başsavcılığına

Gölcük Cumhuriyet Savcısı İsmail Samur, Bursa Cumhuriyet Savcılığına

Gölcük Hakimi Gözde Yılmaz, Bor Hakimliğine

Gölcük Cumhuriyet Savcısı Fahriye Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına

Kandıra Hakimi Birol Altun, Kahramanmaraş Hakimliğine

Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına

Kandıra Hakimi Meryem Akgül, İstanbul Anadolu Hakimliğine

Kandıra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Aydın Aşık, İstanbul Anadolu Hakimliğine

Kandıra Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Gül, Yerköy Cumhuriyet Savcılığına

Kandıra Hakimi Merve Karataş, Mihalıççık Hakimliğine

Kandıra Hakimi Güneyhan Kürü, Anamur Hakimliğine

Körfez Cumhuriyet Savcısı Hakan Boyun, Trabzon Cumhuriyet Savcılığına

Körfez Cumhuriyet Savcısı Mehmet Orçun İridere, Sivas Cumhuriyet Savcılığına

Körfez Hakimi Seda Emir, İstanbul Anadolu Hakimliğine

Körfez Hakimi Şeyma İrem Zehir Tüylü, İstanbul Anadolu Hakimliğine

Gebze Hakimi Serpil Sergül Hanlı Kayalak, İstanbul Hakimliğine

Gebze Hakimi Derya Akçimen Yücetürk, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine

Gebze Hakimi Esra Pınar Çelik, İstanbul Anadolu Hakimliğine

Gebze Cumhuriyet Savcısı Türker Doğan, Nurdağı Cumhuriyet Savcılığına

Gebze Cumhuriyet Savcısı Aykut Kağnıcı, Erciş Cumhuriyet Savcılığına

Gebze Cumhuriyet Savcısı Akif Karasu, Iğdır Cumhuriyet Savcılığına

Gebze Hakimi Samet Akçer, Muş Hakimliğine

Gebze Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Beldağlı, Bayat(Çorum) Cumhuriyet Savcılığına

Gebze Hakimi Kübra Çakır, Kahta Hakimliğine

Gebze Cumhuriyet Savcısı Hümeyra Çavdar, Gemerek Cumhuriyet Savcılığına

Gebze Hakimi Nedime Genç, Mihalıççık Hakimliğine

Gebze Cumhuriyet Savcısı İbrahim Ethem Mercan, Hilvan Cumhuriyet Savcılığına

Gebze Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bilal Oruk, Hazro Cumhuriyet Savcılığına

Gebze Hakimi Fulya Özbulut, Erciş Hakimliğine

Gebze Hakimi Ece Hande Özgür, Hadim Hakimliğine

Gebze Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci, Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına

Gebze Hakimi Mürüvvet Merve Ulu Petek, Ardahan Hakimliğine

Gebze Hakimi Emine Eren, Bala Hakimliğine

Gebze Hakimi Miray Zaim, Selendi Hakimliğine

Gebze Cumhuriyet Savcısı Burak Bayrak, Mesudiye Cumhuriyet Savcılığına

Gebze Hakimi Levent Demir, Saray(Çorlu) Hakimliğine

Gebze Hakimi Bilal Gedikçi, Karakoçan Hakimliğine

Gebze Hakimi Karaca Özmen Balcı, Kurtalan Hakimliğine

Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi Fatih Kocabıyık, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine

Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Ufuk Kartal, İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine

Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi Hatice Meray Akcan, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine

Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi İlker Dolgun, Erzincan İdare Mahkemesi Üyeliğine

İL İÇİ
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Burak Demir, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına

Kandıra Cumhuriyet Savcısı Melek Can, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Kocaeli Hakimi Handan Durmuş, Gebze Hakimliğine
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