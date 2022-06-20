Kocaeli'ye 82 yeni hakim ve savcı geldi! İşte liste...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı.
Kararnameyle Eskişehir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti, 3 Bölge Adliye Mahkemesine de yeni başsavcı atandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
KANDIRA CUMHURİYET BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ
Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Gökner Kayaş Zor da Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
82 HAKİM VE SAVCI GELDİ, 85 HAKİM VE SAVCI GİTTİ
Kocaeli'ye 82 yeni hakim ve savcı geldi. 85 hakim ve savcı ise başka illere atandı. Ayrıca il içerisinde 3 atama oldu.
GELENLER
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına
Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
Erzurum Cumhuriyet Savcısı Zeynel Sarıbuğa, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Elazığ Hakimi Hamza Demir, Kocaeli Hakimliğine
Denizli Hakimi Ramazan Kırtay, Kocaeli Hakimliğine
Malazgirt Hakimi Alparslan Karakaya, Kocaeli Hakimliğine
Muğla Hakimi Sibel Çetin, Kocaeli Hakimliğine
Tarsus Hakimi Kamil Serdar Atak, Kocaeli Hakimliğine
Çatak Hakimi İrem Öztürk, Kocaeli Hakimliğine
Şırnak Hakimi Gizem Erkan Kılıç, Kocaeli Hakimliğine
Nusaybin Cumhuriyet Savcısı Hüseyin İnce, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Hakkari Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Batman Hakimi Ayşe Hilal Çelikbilek, Kocaeli Hakimliğine
Yüksekova Hakimi Nuriye Uysal Yüksel, Kocaeli Hakimliğine
Yüksekova Hakimi Nüsri Yüksel, Kocaeli Hakimliğine
Tavşanlı Hakimi Yusuf Kılıç, Kocaeli Hakimliğine
Perşembe Cumhuriyet Savcısı Sefa Aygün, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Uludere Hakimi Ali Hakan Bayburt, Kocaeli Hakimliğine
Şırnak Hakimi Büşra Erdağı Yücel, Kocaeli Hakimliğine
Fethiye Cumhuriyet Savcısı Ercan Akin, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Ortaköy(Aksaray) Hakimi Bülent Gazioğlu, Kocaeli Hakimliğine
Çaycuma Cumhuriyet Savcısı Fatih Kocabey, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Simav Cumhuriyet Savcısı Abdullah Şen, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Kozaklı Hakimi Sinem Afacan, Kocaeli Hakimliğine
Kozluk Hakimi Yurdagül Tutar Çetin, Kocaeli Hakimliğine
Pütürge Hakimi Kübra Mert Güler, Kocaeli Hakimliğine
İdil Hakimi Enis Oktay, Kocaeli Hakimliğine
Osmaniye Hakimi Hüseyin Baycan, Kocaeli Hakimliğine
Anamur Hakimi Mehmet Latif Öner, Kocaeli Hakimliğine
Karaman Hakimi Hakan Bektaş, Kocaeli Hakimliğine
Akhisar Cumhuriyet Savcısı Mahmut Sefa Çağlar, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Engin Kurun, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Aslı Mütevelli Çetin, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Muş Hakimi Emrullah Özübek, Kocaeli Hakimliğine
Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Şimşek, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Merzifon Hakimi Muhammed Ali Tutoğlu, Kocaeli Hakimliğine
Iğdır Cumhuriyet Savcısı Emrah Yılmaz, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Çumra Hakimi Neslihan Koç, Kocaeli Hakimliğine
Hakkari Hakimi Didem Karadeniz, Kocaeli Hakimliğine
Batman Cumhuriyet Savcısı Mahmut Çelikbilek, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Muş Hakimi Nida Özübek, Kocaeli Hakimliğine
Nusaybin Hakimi Büşra İnce, Kocaeli Hakimliğine
Şırnak Cumhuriyet Savcısı Onur Yücel, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Şırnak Cumhuriyet Savcısı Hasan Pala, Karamürsel Cumhuriyet Savcılığına
Sarıveliler Hakimi Faruk Baki, Karamürsel Hakimliğine
Nusaybin Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Pertekli, Gölcük Cumhuriyet Savcılığına
Silvan Cumhuriyet Savcısı Serkan Akbaş, Gölcük Cumhuriyet Savcılığına
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Gökner Kayaş Zor, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına
İstanbul Anadolu Hakimi Çiler Özdemir, Kandıra Hakimliğine
İstanbul Anadolu Hakimi Elif Öztürk Ünal, Kandıra Hakimliğine
Malatya Hakimi Hayriye Toru, Kandıra Hakimliğine
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Pınar Yılmaz Zeyfeoğlu, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına
Bursa Hakimi Ceren Eyigün, Kandıra Hakimliğine
İstanbul Hakimi Aycan Tatar, Kandıra Hakimliğine
Bursa Cumhuriyet Savcısı Doğan Türkmen, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına
Boğazlıyan Hakimi Hilal Alpay, Körfez Hakimliğine
Malkara Hakimi Mustafa Önen, Körfez Hakimliğine
Suruç Cumhuriyet Savcısı Efe İsmail Uzun, Körfez Cumhuriyet Savcılığına
Gerede Hakimi Yelda Çoruk Yeşilbaş, Gebze Hakimliğine
Düzce Hakimi Aynur Arslan Polat, Gebze Hakimliğine
Kırıkkale Hakimi Hüseyin Biçer, Gebze Hakimliğine
Kars Hakimi Alp Emre Bingöl, Gebze Hakimliğine
Elbistan Hakimi Zafer Dilek, Gebze Hakimliğine
Tarsus Hakimi Leyla Adıgüzel, Gebze Hakimliğine
Biga Cumhuriyet Savcısı Şerif Akkoca, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Ortaca Hakimi Davut Akkuş, Gebze Hakimliğine
Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bayri, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Gerede Hakimi Yelda Çoruk Yeşilbaş, Gebze Hakimliğine
Karabük Hakimi Ahmet Erbay, Gebze Hakimliğine
Söke Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdoğan, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Nazilli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Kılıçaslan, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Akçakoca Hakimi Fatma Zehra Konuk Küçük, Gebze Hakimliğine
Ayvalık Cumhuriyet Savcısı Ender Olcay Okumuş, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Bandırma Cumhuriyet Savcısı Yunus Özdemir, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Silifke Cumhuriyet Savcısı Bülent Yıldız, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Doğubayazıt Hakimi Nesrin Çinan Balaban, Gebze Hakimliğine
Ünye Cumhuriyet Savcısı Sinan Güzel, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Marmaris Cumhuriyet Savcısı Berhan Özgenç, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Doğan Balaban, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Kars Hakimi İpek Gökçen Bingöl, Gebze Hakimliğine
Büyükçekmece Hakimi Yılmaz Alp, Gebze Hakimliğine
İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Hasan Serdar Tabanoğlu, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliğine
GİDENLER
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Noyan Çelik, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Fatih Alınca, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine
Kocaeli Hakimi İpek Pakel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Hakan Erkcan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Gürkan Sözen, Tire Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Salih Kahraman, Emet Hakimliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı İlhan Akçay, Kalkankere Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Akhan, İscehisar Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Arzu Aktürel Nesne, Kangal Hakimliğine
Kocaeli Hakimi İrem Ayvaz, Söğüt Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Hakkı Beşkazalı, Tefenni Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Ali Bobuş, Dinar Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Duygu Çakır Egeliği, İslahiye Hakimliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Çil, Boyabat Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Muhammet Zafer Demir, Gökçebey Hakimliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Onur İridemir, Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Gülşen Mengene, Uzunköprü Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Kadriye Odabaşıoğlu, Doğubayazıt Hakimliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Başak Çil, Boyabat Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Tarık Sarıduman, Gerger Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Nihat Şencan, Boyabat Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Ceren Ün Tufan, Ezine Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Şule Açıcı, Gündoğmuş Hakimliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Burak Bakır, Azdavay Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Ali Büyükçakmak, Hazro Hakimliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çalık, Ulus Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Merve Melike Gökcek, Yayladağı Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Özge Hazırbaş, İdil Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Hülya İridemir, Viranşehir Hakimliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Karabey, Gökçeada Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Recep Orhan, Dereli Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Muhammet Yunus Önal, Yenice(Çanakkale) Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Fatma Püne Yolcu, Torul Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Merve Sözen, Yeşilhisar Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Merve Taçyıldız, Ilgın Hakimliğine
Kocaeli Hakimi Berivan Varol Malbora, Kırıkhan Hakimliğine
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Bilal Kağan Yıldırım, Bahçe Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Yolcu, Torul Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Nuran Fatma Gönenç, Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığına
Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Kemal Özcan, Bursa Cumhuriyet Savcılığına
Karamürsel Hakimi Burcu Oktem Tuncer, İstanbul Anadolu Hakimliğine
Gölcük Cumhuriyet Savcısı Cihat Yılmaz, Bor Cumhuriyet Başsavcılığına
Gölcük Cumhuriyet Savcısı İsmail Samur, Bursa Cumhuriyet Savcılığına
Gölcük Hakimi Gözde Yılmaz, Bor Hakimliğine
Gölcük Cumhuriyet Savcısı Fahriye Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına
Kandıra Hakimi Birol Altun, Kahramanmaraş Hakimliğine
Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına
Kandıra Hakimi Meryem Akgül, İstanbul Anadolu Hakimliğine
Kandıra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Aydın Aşık, İstanbul Anadolu Hakimliğine
Kandıra Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Gül, Yerköy Cumhuriyet Savcılığına
Kandıra Hakimi Merve Karataş, Mihalıççık Hakimliğine
Kandıra Hakimi Güneyhan Kürü, Anamur Hakimliğine
Körfez Cumhuriyet Savcısı Hakan Boyun, Trabzon Cumhuriyet Savcılığına
Körfez Cumhuriyet Savcısı Mehmet Orçun İridere, Sivas Cumhuriyet Savcılığına
Körfez Hakimi Seda Emir, İstanbul Anadolu Hakimliğine
Körfez Hakimi Şeyma İrem Zehir Tüylü, İstanbul Anadolu Hakimliğine
Gebze Hakimi Serpil Sergül Hanlı Kayalak, İstanbul Hakimliğine
Gebze Hakimi Derya Akçimen Yücetürk, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine
Gebze Hakimi Esra Pınar Çelik, İstanbul Anadolu Hakimliğine
Gebze Cumhuriyet Savcısı Türker Doğan, Nurdağı Cumhuriyet Savcılığına
Gebze Cumhuriyet Savcısı Aykut Kağnıcı, Erciş Cumhuriyet Savcılığına
Gebze Cumhuriyet Savcısı Akif Karasu, Iğdır Cumhuriyet Savcılığına
Gebze Hakimi Samet Akçer, Muş Hakimliğine
Gebze Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Beldağlı, Bayat(Çorum) Cumhuriyet Savcılığına
Gebze Hakimi Kübra Çakır, Kahta Hakimliğine
Gebze Cumhuriyet Savcısı Hümeyra Çavdar, Gemerek Cumhuriyet Savcılığına
Gebze Hakimi Nedime Genç, Mihalıççık Hakimliğine
Gebze Cumhuriyet Savcısı İbrahim Ethem Mercan, Hilvan Cumhuriyet Savcılığına
Gebze Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bilal Oruk, Hazro Cumhuriyet Savcılığına
Gebze Hakimi Fulya Özbulut, Erciş Hakimliğine
Gebze Hakimi Ece Hande Özgür, Hadim Hakimliğine
Gebze Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci, Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına
Gebze Hakimi Mürüvvet Merve Ulu Petek, Ardahan Hakimliğine
Gebze Hakimi Emine Eren, Bala Hakimliğine
Gebze Hakimi Miray Zaim, Selendi Hakimliğine
Gebze Cumhuriyet Savcısı Burak Bayrak, Mesudiye Cumhuriyet Savcılığına
Gebze Hakimi Levent Demir, Saray(Çorlu) Hakimliğine
Gebze Hakimi Bilal Gedikçi, Karakoçan Hakimliğine
Gebze Hakimi Karaca Özmen Balcı, Kurtalan Hakimliğine
Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi Fatih Kocabıyık, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine
Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Ufuk Kartal, İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine
Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi Hatice Meray Akcan, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine
Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi İlker Dolgun, Erzincan İdare Mahkemesi Üyeliğine
İL İÇİ
Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Burak Demir, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına
Kandıra Cumhuriyet Savcısı Melek Can, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Kocaeli Hakimi Handan Durmuş, Gebze Hakimliğine