Kocaeli'ye 82 yeni hakim ve savcı geldi! İşte liste...

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Kocaeli'den de çok sayıda hakim ve savcı listede yer aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı yaz kararnamesi tamamlandı.





Kararnameyle Eskişehir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti, 3 Bölge Adliye Mahkemesine de yeni başsavcı atandı.





Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.





KANDIRA CUMHURİYET BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ





Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına atandı.





Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Gökner Kayaş Zor da Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı oldu.





82 HAKİM VE SAVCI GELDİ, 85 HAKİM VE SAVCI GİTTİ

Kocaeli'ye 82 yeni hakim ve savcı geldi. 85 hakim ve savcı ise başka illere atandı. Ayrıca il içerisinde 3 atama oldu.





GELENLER

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına





Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine





Erzurum Cumhuriyet Savcısı Zeynel Sarıbuğa, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Elazığ Hakimi Hamza Demir, Kocaeli Hakimliğine





Denizli Hakimi Ramazan Kırtay, Kocaeli Hakimliğine





Malazgirt Hakimi Alparslan Karakaya, Kocaeli Hakimliğine





Muğla Hakimi Sibel Çetin, Kocaeli Hakimliğine





Tarsus Hakimi Kamil Serdar Atak, Kocaeli Hakimliğine





Çatak Hakimi İrem Öztürk, Kocaeli Hakimliğine





Şırnak Hakimi Gizem Erkan Kılıç, Kocaeli Hakimliğine





Nusaybin Cumhuriyet Savcısı Hüseyin İnce, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Hakkari Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Batman Hakimi Ayşe Hilal Çelikbilek, Kocaeli Hakimliğine





Yüksekova Hakimi Nuriye Uysal Yüksel, Kocaeli Hakimliğine





Yüksekova Hakimi Nüsri Yüksel, Kocaeli Hakimliğine





Tavşanlı Hakimi Yusuf Kılıç, Kocaeli Hakimliğine





Perşembe Cumhuriyet Savcısı Sefa Aygün, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Uludere Hakimi Ali Hakan Bayburt, Kocaeli Hakimliğine





Şırnak Hakimi Büşra Erdağı Yücel, Kocaeli Hakimliğine





Fethiye Cumhuriyet Savcısı Ercan Akin, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Ortaköy(Aksaray) Hakimi Bülent Gazioğlu, Kocaeli Hakimliğine





Çaycuma Cumhuriyet Savcısı Fatih Kocabey, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Simav Cumhuriyet Savcısı Abdullah Şen, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Kozaklı Hakimi Sinem Afacan, Kocaeli Hakimliğine





Kozluk Hakimi Yurdagül Tutar Çetin, Kocaeli Hakimliğine





Pütürge Hakimi Kübra Mert Güler, Kocaeli Hakimliğine





İdil Hakimi Enis Oktay, Kocaeli Hakimliğine





Osmaniye Hakimi Hüseyin Baycan, Kocaeli Hakimliğine





Anamur Hakimi Mehmet Latif Öner, Kocaeli Hakimliğine





Karaman Hakimi Hakan Bektaş, Kocaeli Hakimliğine





Akhisar Cumhuriyet Savcısı Mahmut Sefa Çağlar, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Engin Kurun, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Aslı Mütevelli Çetin, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Muş Hakimi Emrullah Özübek, Kocaeli Hakimliğine





Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Şimşek, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Merzifon Hakimi Muhammed Ali Tutoğlu, Kocaeli Hakimliğine





Iğdır Cumhuriyet Savcısı Emrah Yılmaz, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Çumra Hakimi Neslihan Koç, Kocaeli Hakimliğine





Hakkari Hakimi Didem Karadeniz, Kocaeli Hakimliğine





Batman Cumhuriyet Savcısı Mahmut Çelikbilek, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Muş Hakimi Nida Özübek, Kocaeli Hakimliğine





Nusaybin Hakimi Büşra İnce, Kocaeli Hakimliğine





Şırnak Cumhuriyet Savcısı Onur Yücel, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına





Şırnak Cumhuriyet Savcısı Hasan Pala, Karamürsel Cumhuriyet Savcılığına





Sarıveliler Hakimi Faruk Baki, Karamürsel Hakimliğine





Nusaybin Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Pertekli, Gölcük Cumhuriyet Savcılığına





Silvan Cumhuriyet Savcısı Serkan Akbaş, Gölcük Cumhuriyet Savcılığına





Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Gökner Kayaş Zor, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına





İstanbul Anadolu Hakimi Çiler Özdemir, Kandıra Hakimliğine





İstanbul Anadolu Hakimi Elif Öztürk Ünal, Kandıra Hakimliğine





Malatya Hakimi Hayriye Toru, Kandıra Hakimliğine





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Pınar Yılmaz Zeyfeoğlu, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına





Bursa Hakimi Ceren Eyigün, Kandıra Hakimliğine





İstanbul Hakimi Aycan Tatar, Kandıra Hakimliğine





Bursa Cumhuriyet Savcısı Doğan Türkmen, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına





Boğazlıyan Hakimi Hilal Alpay, Körfez Hakimliğine





Malkara Hakimi Mustafa Önen, Körfez Hakimliğine





Suruç Cumhuriyet Savcısı Efe İsmail Uzun, Körfez Cumhuriyet Savcılığına





Gerede Hakimi Yelda Çoruk Yeşilbaş, Gebze Hakimliğine





Düzce Hakimi Aynur Arslan Polat, Gebze Hakimliğine





Kırıkkale Hakimi Hüseyin Biçer, Gebze Hakimliğine





Kars Hakimi Alp Emre Bingöl, Gebze Hakimliğine





Elbistan Hakimi Zafer Dilek, Gebze Hakimliğine





Tarsus Hakimi Leyla Adıgüzel, Gebze Hakimliğine





Biga Cumhuriyet Savcısı Şerif Akkoca, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Ortaca Hakimi Davut Akkuş, Gebze Hakimliğine





Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bayri, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Gerede Hakimi Yelda Çoruk Yeşilbaş, Gebze Hakimliğine





Karabük Hakimi Ahmet Erbay, Gebze Hakimliğine





Söke Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdoğan, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Nazilli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Kılıçaslan, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Akçakoca Hakimi Fatma Zehra Konuk Küçük, Gebze Hakimliğine





Ayvalık Cumhuriyet Savcısı Ender Olcay Okumuş, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Bandırma Cumhuriyet Savcısı Yunus Özdemir, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Silifke Cumhuriyet Savcısı Bülent Yıldız, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Doğubayazıt Hakimi Nesrin Çinan Balaban, Gebze Hakimliğine





Ünye Cumhuriyet Savcısı Sinan Güzel, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Marmaris Cumhuriyet Savcısı Berhan Özgenç, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Doğan Balaban, Gebze Cumhuriyet Savcılığına





Kars Hakimi İpek Gökçen Bingöl, Gebze Hakimliğine





Büyükçekmece Hakimi Yılmaz Alp, Gebze Hakimliğine





İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Hasan Serdar Tabanoğlu, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyeliğine





GİDENLER

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Noyan Çelik, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Hakimi Fatih Alınca, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine





Kocaeli Hakimi İpek Pakel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Hakan Erkcan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Gürkan Sözen, Tire Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Hakimi Salih Kahraman, Emet Hakimliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı İlhan Akçay, Kalkankere Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Akhan, İscehisar Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Hakimi Arzu Aktürel Nesne, Kangal Hakimliğine





Kocaeli Hakimi İrem Ayvaz, Söğüt Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Hakkı Beşkazalı, Tefenni Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Ali Bobuş, Dinar Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Duygu Çakır Egeliği, İslahiye Hakimliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Çil, Boyabat Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Hakimi Muhammet Zafer Demir, Gökçebey Hakimliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Onur İridemir, Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Hakimi Gülşen Mengene, Uzunköprü Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Kadriye Odabaşıoğlu, Doğubayazıt Hakimliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Başak Çil, Boyabat Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Hakimi Tarık Sarıduman, Gerger Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Nihat Şencan, Boyabat Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Ceren Ün Tufan, Ezine Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Şule Açıcı, Gündoğmuş Hakimliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Burak Bakır, Azdavay Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Hakimi Ali Büyükçakmak, Hazro Hakimliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çalık, Ulus Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Hakimi Merve Melike Gökcek, Yayladağı Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Özge Hazırbaş, İdil Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Hülya İridemir, Viranşehir Hakimliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Ali Karabey, Gökçeada Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Hakimi Recep Orhan, Dereli Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Muhammet Yunus Önal, Yenice(Çanakkale) Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Fatma Püne Yolcu, Torul Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Merve Sözen, Yeşilhisar Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Merve Taçyıldız, Ilgın Hakimliğine





Kocaeli Hakimi Berivan Varol Malbora, Kırıkhan Hakimliğine





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Bilal Kağan Yıldırım, Bahçe Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Yolcu, Torul Cumhuriyet Savcılığına





Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Nuran Fatma Gönenç, Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığına





Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Kemal Özcan, Bursa Cumhuriyet Savcılığına





Karamürsel Hakimi Burcu Oktem Tuncer, İstanbul Anadolu Hakimliğine





Gölcük Cumhuriyet Savcısı Cihat Yılmaz, Bor Cumhuriyet Başsavcılığına





Gölcük Cumhuriyet Savcısı İsmail Samur, Bursa Cumhuriyet Savcılığına





Gölcük Hakimi Gözde Yılmaz, Bor Hakimliğine





Gölcük Cumhuriyet Savcısı Fahriye Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına





Kandıra Hakimi Birol Altun, Kahramanmaraş Hakimliğine





Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına





Kandıra Hakimi Meryem Akgül, İstanbul Anadolu Hakimliğine





Kandıra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Aydın Aşık, İstanbul Anadolu Hakimliğine





Kandıra Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Gül, Yerköy Cumhuriyet Savcılığına





Kandıra Hakimi Merve Karataş, Mihalıççık Hakimliğine





Kandıra Hakimi Güneyhan Kürü, Anamur Hakimliğine





Körfez Cumhuriyet Savcısı Hakan Boyun, Trabzon Cumhuriyet Savcılığına





Körfez Cumhuriyet Savcısı Mehmet Orçun İridere, Sivas Cumhuriyet Savcılığına





Körfez Hakimi Seda Emir, İstanbul Anadolu Hakimliğine





Körfez Hakimi Şeyma İrem Zehir Tüylü, İstanbul Anadolu Hakimliğine





Gebze Hakimi Serpil Sergül Hanlı Kayalak, İstanbul Hakimliğine





Gebze Hakimi Derya Akçimen Yücetürk, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine





Gebze Hakimi Esra Pınar Çelik, İstanbul Anadolu Hakimliğine





Gebze Cumhuriyet Savcısı Türker Doğan, Nurdağı Cumhuriyet Savcılığına





Gebze Cumhuriyet Savcısı Aykut Kağnıcı, Erciş Cumhuriyet Savcılığına





Gebze Cumhuriyet Savcısı Akif Karasu, Iğdır Cumhuriyet Savcılığına





Gebze Hakimi Samet Akçer, Muş Hakimliğine





Gebze Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Beldağlı, Bayat(Çorum) Cumhuriyet Savcılığına





Gebze Hakimi Kübra Çakır, Kahta Hakimliğine





Gebze Cumhuriyet Savcısı Hümeyra Çavdar, Gemerek Cumhuriyet Savcılığına





Gebze Hakimi Nedime Genç, Mihalıççık Hakimliğine





Gebze Cumhuriyet Savcısı İbrahim Ethem Mercan, Hilvan Cumhuriyet Savcılığına





Gebze Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bilal Oruk, Hazro Cumhuriyet Savcılığına





Gebze Hakimi Fulya Özbulut, Erciş Hakimliğine





Gebze Hakimi Ece Hande Özgür, Hadim Hakimliğine





Gebze Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci, Malazgirt Cumhuriyet Savcılığına





Gebze Hakimi Mürüvvet Merve Ulu Petek, Ardahan Hakimliğine





Gebze Hakimi Emine Eren, Bala Hakimliğine





Gebze Hakimi Miray Zaim, Selendi Hakimliğine





Gebze Cumhuriyet Savcısı Burak Bayrak, Mesudiye Cumhuriyet Savcılığına





Gebze Hakimi Levent Demir, Saray(Çorlu) Hakimliğine





Gebze Hakimi Bilal Gedikçi, Karakoçan Hakimliğine





Gebze Hakimi Karaca Özmen Balcı, Kurtalan Hakimliğine





Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi Fatih Kocabıyık, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine





Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Ufuk Kartal, İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine





Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi Hatice Meray Akcan, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine





Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi İlker Dolgun, Erzincan İdare Mahkemesi Üyeliğine





İL İÇİ

Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Burak Demir, Kandıra Cumhuriyet Savcılığına





Kandıra Cumhuriyet Savcısı Melek Can, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına



