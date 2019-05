“Kocaeli’yi geleceğe taşıyacağız”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Dilovası AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimlerinin yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve meclis üyeleriyle ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerinde kentin tüm eksikliklerine çözüm yolları üretilmesinde sahadan gelecek bilgilerin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Güçlü bir ülke ancak güçlü bir milletle inşa edilir. Bu da ailenin mutlu ve huzurlu olmasıyla vücut bulacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak temel hedefimiz ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasına katkı sunmaktır” dedi.

“YEREL YÖNETİMLERİN TEK GAYESİ MİLLETİMİZİN DUASIDIR”

Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere her türlü saldırıya karşı dik bir duruş sergilediğini ve 2023 hedeflerine ulaşmada kararsızlık göstermediğini ifade eden Başkan Büyükakın, “AK Parti teşkilatlarının ve yerel yönetimlerde görev yapan herkesin ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için her an çalışması önem arz etmektedir. Vatandaşımızın dertleriyle dertlenerek çözüm arayan teşkilatların ve yerel yönetimlerin tek gayesi milletimizin duasıdır” açıklamasını yaptı.



“BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZDİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, göreve geldikleri andan itibaren gece-gündüz çalıştıklarını, yeni bir yaklaşım tarzıyla kenti geleceğe hazırladıklarını dile getirerek, “Vatandaşımıza verdiğimiz sözün ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Bunun için çok çalışıyoruz. Üretim kenti olan kentimizde istihdamın artması, yatırımcıya güç ve cesaret verici yönetim anlayışımızla Kocaeli’yi en mutlu kent yapma hedefi için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda bizim en büyük gücümüz milletimizdir. AK Parti teşkilatlarının her daim sahada olmasını da çok önemli buluyorum. Çünkü bizler ülkemizi ve Kocaeli’yi geçmişe değil, geleceğe taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu. Birliktelikler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.