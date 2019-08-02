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Kömürcüler OSB kalkması için komisyon kuruldu

Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya çıkarma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeye müjdelerle döndü. Kömürcüler OSB'nin kaldırılması ile ilgili önemli bir adımın atıldığını açıklayan Başkan Şayir:"Bakanlık nezdinde komisyon kuruldu. Süreci bu komisyon yakından takip edecek" dedi.

Kömürcüler OSB kalkması için komisyon kuruldu

02 Ağustos 2019 Cuma 10:14

SÜRECİ TAKİP EDECEK KOMİSYON BELİRLENDİ

Seçim sürecinde Dilovası'nda kömürcüler OSB' nin kaldırılacağını müjdeleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile süreç resmi olarak başladı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Bakan müşaviri Ertuğrul Çalışkan, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ile toplantı yapıp süreci takip edecek komisyon üyelerini belirlediler.

ŞAYİR:"SÜREÇ RESMİ OLARAK BAŞLADI"

Konuyla ilgili Ankara dönüşü açıklama yapan Başkan Hamza Şayir:"Bakanımız, Bakanlık Bürokratları, Kocaeli Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Başkanlıklarımız konunun üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Seçimden önce halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için süreci gün itibari ile başlatmış bulunuyoruz. Ankara'da yaptığımız toplantıda süreci yakından takip edecek bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Kurulan komisyonda hem bakanlıktan hemde belediyemizden kişiler yer alacak. Bu komisyon üyeleri yer belirleme, belirlenen yerlerin alt yapısını araştırma, kurumlar arası yazışma ve sürecin takibini yapacak. Bakanlıktaki bürokratlar bakanımızı, Belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımız da belediyemizi dolayısıyla halkımızı bilgilendirecekler" dedi.

KOMİSYON ÜYELERİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı: Ahmet Akçay

Taşınmaz Geliştirme Daire Başkanı: Ulaş Ankıtçı

Kocaeli Milli Emlak Daire Başkanı: Hüseyin  Akgül

Dilovası Bel. Başk Yrd: Edip Bingöl

Plan Proje Müdürü: Yılmaz İnce

Özel Kalem Müdürü: Recep Karakoç

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