Körfez’de yelkenler salınacak

Sporun başkenti olma hedefiyle spor etkinliklerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Başiskele sahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi organizasyonu yapılacak.
YARIŞ PROGRAMI
23 Haziran 2022 Perşembe
Gün boyu sporcuların yarışma alanına gelip tekneleri ve ekipmanlarını yarışma alanına bırakması ve kayıt işlemlerinin yapılması
24 Haziran 2022 Cuma
09:00 Alanda toplanma kontroller
09:30 Teknik toplantı
10:00 Açılış seremonisi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
11:00 Sporcuların teknelerini hazırlayıp suya inmesi
12:00 Yarışma başlangıç alanında hazır bulunmaları ve yarışma başlangıcı
17:00 Yarışmaların bitişi
25 Haziran 2022 Cumartesi
10:00 Alanda toplanma – kontroller
11:00 Sporcuların suya inmesi
12:00 Yarışmaların başlangıcı
17:00 Yarışmaların bitişi
26 Haziran 2022 Pazar
10:00 Alanda toplanma – kontroller
11:00 Sporcuların suya inmesi
12:00 Yarışmaların başlangıcı
16:00 Protokolün alana gelişi
16:30 Ödül töreni başlangıcı
16:35 Dereceye giren sporculara ödüllerin takdimi
17:00 Program bitişi