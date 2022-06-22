Körfez’de yelkenler salınacak

Sporun başkenti olma hedefiyle spor etkinliklerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Başiskele sahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi organizasyonu yapılacak.





YARIŞ PROGRAMI

23 Haziran 2022 Perşembe





Gün boyu sporcuların yarışma alanına gelip tekneleri ve ekipmanlarını yarışma alanına bırakması ve kayıt işlemlerinin yapılması





24 Haziran 2022 Cuma





09:00 Alanda toplanma kontroller





09:30 Teknik toplantı





10:00 Açılış seremonisi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı





11:00 Sporcuların teknelerini hazırlayıp suya inmesi





12:00 Yarışma başlangıç alanında hazır bulunmaları ve yarışma başlangıcı





17:00 Yarışmaların bitişi





25 Haziran 2022 Cumartesi





10:00 Alanda toplanma – kontroller





11:00 Sporcuların suya inmesi





12:00 Yarışmaların başlangıcı





17:00 Yarışmaların bitişi





26 Haziran 2022 Pazar





10:00 Alanda toplanma – kontroller





11:00 Sporcuların suya inmesi





12:00 Yarışmaların başlangıcı





16:00 Protokolün alana gelişi





16:30 Ödül töreni başlangıcı





16:35 Dereceye giren sporculara ödüllerin takdimi



