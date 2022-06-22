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Körfez’de yelkenler salınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışları, 23 Haziran Perşembe günü başlıyor.

Körfez'de yelkenler salınacak

22 Haziran 2022 Çarşamba 11:33

 Sporun başkenti olma hedefiyle spor etkinliklerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Başiskele sahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi organizasyonu yapılacak.
YARIŞ PROGRAMI
23 Haziran 2022 Perşembe

Gün boyu sporcuların yarışma alanına gelip tekneleri ve ekipmanlarını yarışma alanına bırakması ve kayıt işlemlerinin yapılması

24 Haziran 2022 Cuma

09:00 Alanda toplanma kontroller

09:30 Teknik toplantı

10:00 Açılış seremonisi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

11:00 Sporcuların teknelerini hazırlayıp suya inmesi

12:00 Yarışma başlangıç alanında hazır bulunmaları ve yarışma başlangıcı

17:00 Yarışmaların bitişi

25 Haziran 2022 Cumartesi

10:00 Alanda toplanma – kontroller

11:00 Sporcuların suya inmesi

12:00 Yarışmaların başlangıcı

17:00 Yarışmaların bitişi

26 Haziran 2022 Pazar

10:00 Alanda toplanma – kontroller

11:00 Sporcuların suya inmesi

12:00 Yarışmaların başlangıcı

16:00 Protokolün alana gelişi

16:30 Ödül töreni başlangıcı

16:35 Dereceye giren sporculara ödüllerin takdimi

17:00 Program bitişi


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