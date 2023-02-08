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KOSTÜ’den deprem bölgesine seferberlik

Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük felaketin yaralarını sarmak için elini taşın altına koyan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, depremzedelere yönelik ayni yardım kampanyası başlattı.

KOSTÜ'den deprem bölgesine seferberlik

08 Şubat 2023 Çarşamba 20:16

 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde (KOSTÜ), depremzedelere yönelik ayni yardım kampanyası başlattı. KOSTÜ öğrencileri, akademisyenleri ve idari personeller bölgedeki vatandaşlar için seferber oldu. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca oluşturulan ihtiyaç listesindeki giysi, ayakkabı, battaniye, uyku tulumu, kişisel hijyen ürünleri, çocuk bezi, ısıtıcı, el feneri, powerbank, pil ve gıda malzemelerini topladı. Toplanan eşyalar bölgeye ulaştırılması için koliler halinde yetkililere teslim edildi. 
 Öte yandan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (KOSTÜSAR) bünyesindeki 4 AFAD gönüllüsü Hatay’a yardım etmek üzere yola çıktı. 34 AFAD gönüllüsü ise depremzedelere yardım için hazırlıklarını tamamladı. 


İHA
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