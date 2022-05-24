KOTO heyeti, Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’na katıldı

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, 20- 21 Mayıs 2022 tarihlerinde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nın açılışına katıldı. TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi, DEİK Sağlık İş Konseyi, DEİK Hollanda İş Konseyi, Hizmet İhracatçıları Birliği, OSHAD, MÜSİAD Hollanda ve HOTİAD’ın destekleriyle 20 – 21 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye’nin önde gelen 56 Hastane ve Kliniğinin katılımıyla düzenlenen “Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı” katılımcı ve ziyaretçilerinden tam not aldı.

AÇILIŞ TÖRENİNE DEV KATILIM

Açılışı; T.C. Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, T.C. Belçika Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Ticaret Bakanlığı UHT Genel Müdür Yrd. Alperen Kaçar, T.C. Hollanda Ticaret, Turizm ve Basın Ateşeleri, TOBB Sağlık Turizmi Sektör Meclisi Başkanı Özgür Öztan, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Reşat Bahat, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yrd. Üzeyir IŞIK, MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü, HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, Amsterdam Esnaf Birliği Başkanı Ramazan Kaya, Hollanda Türk Turizm Acenteleri Birliği Başkanı Kamil Saygı, TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz’ün yanı sıra, Hollanda, Belçika ve Almanya iş dünyasından pek çok Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Fuar iki gün boyunca Hollanda ve Belçika’dan gelen doktorlar, sağlık turizmi acenteleri, turizmciler, seyahat acenteleri, sigorta acenteleri başta olmak üzere pek çok kesimin ilgisini çekti.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Fuarda stant açan Kocaelili ROMATEM Fizik Tedavi Hastanesi’nin standını da ziyaret eden KOTO heyeti, fuar çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Fuarın açılış programında yaptığı konuşmada Kocaeli’nin sağlık turizminde potansiyeli yüksek ve iddialı şehirlerin başında geldiğini ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Bu potansiyeli uluslararası yatırımcılarla buluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyonları çok önemsiyoruz. Burada, ilimizin sağlık turizminin gelişimine katkı sunmak amacıyla global ölçekli yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirip, firmalarımızın tanıtım süreçlerine katkı sağlayacağız” dedi.

HOLLANDA’DA BİR İLK BAŞARILDI

Geniş katılımcı sayısı, katılım seviyesi ve ziyaretçi niteliğiyle Hollanda’da bir ilk niteliği taşıyan Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nın katılımcıları büyük bir başarıyla tamamlanan Fuarın, Türkiye, Hollanda ve Belçika arasında sağlık turizmi konusunda ilişkilerin geliştirilerek güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

FUAR ÇALIŞTAYLARINDA TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNİN HOLLANDA-BELÇİKA YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Ücretsiz ziyaret imkanı sunan fuarda, Türkiye’den gelen 56 farklı hastane, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri, termal turizm merkezleri ve Sağlık Turizmi Acenteleri Hollanda ve Belçika’da kendilerini tanıtarak yeni işbirlikleri tesis etti. Fuar kapsamında ayrıca katılımcı sağlık kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile sağlık sektöründe önemli aktörlerin biraraya geldiği çalıştaylara ev sahipliği yaptı. Bu toplantılar, Hollanda ve Belçika’da yerleşik hekimler, sağlık sigortası kuruluşları ve sağlık turizmi acenteleri için ayrı ayrı düzenlendi. Sağlık Turizmi Acenteleri, Hekimler ve Sigorta Acenteleri ile fuar katılımcısı firma yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantılar vesilesi ile sağlık sektörüne yönelik görüş alışverişi, sağlık sektöründe işbirliklerinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken taraflar arasında yeni ilişkiler kurulması sağlandı.





