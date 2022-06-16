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KOTO, Kocaeli Marmara Koleji ile indirim protokolü imzaladı

Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Marmara Koleji ile indirim protokolü imzaladı

KOTO, Kocaeli Marmara Koleji ile indirim protokolü imzaladı

16 Haziran 2022 Perşembe 11:21

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerinin eğitimden sağlığa kadar birçok alanda avantajlı fiyat ve hizmetlerden faydalanması amacıyla protokoller imzalıyor. Kocaeli’nin en geniş kurumsal ailesi KOTO, protokollerine bir yenisini ekledi ve Kocaeli Marmara Koleji ile indirim protokolü imzaladı. KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ve Kocaeli Marmara Koleji Lise Müdürü Yasin Kutluata tarafından imzalanan protokolün töreninde, Okulun Halkla İlişkiler Sorumlusu Yeşim Şener de hazır bulundu. 

YÜZDE 10 ORANINDA İNDİRİM

Genel Sekreter Anlıpak, işbirliğinin KOTO’nun geleceği olan genç nesillere hayırlı olmasını dilerken, Kolej Müdürü Kutluata, “Kolejimizin eğitim hizmetlerinde KOTO üyelerinin çocuklarına yüzde 10 oranında indirim sağlanacaktır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen lisesi için uygulanacak olan indirim, KOTO üyeleri için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. 

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KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar YavuzKOTOMARMARA KOLEJİ
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