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"Köye Dönüş" Projesi Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere “Köye Dönüş” projesiyle yardım ediyor.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:39

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Ekonomisi gelişen, imkânları gelişmiş olan büyükşehirler yoğun olarak göç alıyor. Gelişen sanayisiyle Kocaeli, Türkiye’de önemli ölçüde göç alan iller arasında öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli’ye göç ederek maddi ve manevi anlamda yıpranan, memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere “Köye Dönüş” projesiyle yardım ediyor. Gölcük İhsaniye Mahallesi’nde yaşayan Özay ailesi de, Büyükşehir Belediyesinin nakliye yardımıyla Gümüşhane’ye geri döndü.



ÖZAY AİLESİ GÜMÜŞHANE’YE DÖNDÜ

 Gölcük İhsaniye Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Özay ve eşi Asiye Özay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak Gümüşhane’ye taşınmak istediklerini belirtti. Yapılan incelemeler sonrasında yardıma muhtaç aileye, nakliye yardımı yapılabileceğine karar verildi. Gerçekleşen nakliye yardımıyla aile Gümüşhane Alaca Köyü’ne taşındı.



KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’ne taşınan ancak memleketine dönmek isteyen ailelere yardımda bulunuyor. 2005 yılında başlatılan projeyle mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerin, köye dönüşlerinde nakliye yardımında bulunuyor. Birçok ihtiyaç sahibi aile için, maddi acıdan ağır gelen nakliye işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

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