Kredi kartı kullananlar dikkat! Temassız ödeme limiti değişti

Daha önce 500 lira ile sınırlandırılan temassız ödeme limiti değişti. Limit değişikliği bugünden itibaren geçerli olacak. Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Yapılan düzenlemenin tüketicilere sağladığı yararın yanı sıra birtakım riskleri de barındırıyor.





"HESABINDAN PARA ÇEKMELERİ MÜMKÜNDÜR"

Temassız kredi kartıyla ödemeler kartın pos cihazına yaklaştırılmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle cüzdanında cebinde, çantasında temasız kartı bulunanlara bir kısım kötü niyetli sahtekarların zarar verebileceği önceden kurguladıkları seyyar pos cihazı ile kartın bulunduğu tüketicinin cebine, cüzdanına veya çantasına yaklaşarak hesabından para çekmeleri mümkündür.





750 liranın altında bir meblağ örneğin 50 lira 100 lira gibi bir meblağ yazılıp kurgulanmış olan seyyar pos cihazı temassız herhangi bir karta yaklaştırıldığında o karttan çekim yapılabilmektedir. Seyyar pos cihazları her ne kadar bir iki santim gibi kısa mesafede bağlantı kurabiliyorsa da dolandırıcılar bazen ceplerine bazen poşetlerine sakladıkları seyyar pos cihazını kurban olarak seçtikleri tüketicinin çantasına, cebine, cüzdanına iyice yaklaştırma imkanına kavuşabiliyorlar.





Bu şekilde mağduriyet yaşamak istemeyen tüketiciler mutlaka kredi kartı hesap ekstrelerini kontrol etmeli kendilerine ait olmayan harcamalarla ilgili olarak da bankalarına, hem çağrı merkezini arayarak hem de e posta ile yazılı şekilde başvurmalı ve ödemenin kendisine iade edilmesini talep etmelidir. Ayrıca bu tür mağduriyet yaşayan tüketiciler mutlaka Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır. Burada faile ulaşmak zor değildir pos cihazı kime verildiyse o kişinin kayıtları bankada mevcuttur."





TEMASSIZ ÖDEMELERDE LİMİTLER ARTIRILDI