KSO Başkanı Zeytinoğlu Nisan Ayı Işgücü Verilerini Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 11.3 ile geçen yılın aynı ayına göre 2.4 puan gerilerken, mart ayına göre 0.1 puan arttı. Nisan ayı işsizlik oranında aylık bazda 0.1 puanlık ufak bir artış olmasına rağmen, aylık bazda 408 bin kişilik istihdam artışını olumlu karşılıyoruz. Mevsimsel olarak, bu aylar tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam artışlarının yaşanabileceği dönem. Bunun da etkilemiş olabileceğini düşünüyoruz” dedi.





TOPLAM İSTİHDAMDA ARTIŞ VAR ANCAK…

Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda; nisan itibariyle toplam istihdam sayısının 30 milyon 371 bin kişiye yükselmesini olumlu değerlendiriyoruz. Ancak nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanarak, ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağına dikkat çekti. KSO Başkanı Zeytinoğlu, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranında yüzde 21.7 ile geçen yıla göre 5.5 puan, mart ayına göre 0.7 puan iyileşme olduğunu da söyledi.











































































































