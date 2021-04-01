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KTO Meclisinde Öztürk’ten Net Mesaj ‘’Kısa Çalışma Ödeneği Sürdürülmeli ve yeni ertelemeler getirilmelidir’’

Körfez Ticaret Odası Mart Ayı meclis toplantısı Güngör Ayhan Başkanlığı’nda webinar üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda KTO Başkanı Öztürk ekonomi ile ilgili net mesajlar verirken esnafa tacire destekler arttırılmalı ve kısa çalışma ödeneği sürdürülmelidir’’ dedi.

KTO Meclisinde Öztürk'ten Net Mesaj ‘'Kısa Çalışma Ödeneği Sürdürülmeli ve yeni ertelemeler getirilmelidir''

01 Nisan 2021 Perşembe 10:29

Körfez Ticaret Odası Mart Ayı meclis toplantısı Güngör Ayhan Başkanlığı’nda webinar üzerinden gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda üye tanıtımları ve komite sunumları yer aldı.

ÖZTÜRK ‘’KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILMALIDIR’’

Konuşmasında salgın şartlarına değinen Öztürk ‘’Mart sonu bitirileceği açıklanan Kısa Çalışma Ödeneğinin de sürdürülmesi mevcut şartlarda iş dünyamızın talebidir.  Sektör normal çalışma düzenine geçene kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç duymaktadır. Pandemi sürecinde sağlanan teşvik ve destekler elbette ekonomiye can suyu katmakta ancak "kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar tam rayına oturana kadar sürdürülmesini istihdamın korunması açısından faydalı olacağını düşüncesindeyiz’ ’Dedi.

YENİ ERTELEMELER MECBURİ BEKLENTİDİR

KTO Başkanı Öztürk konuşmasında ayrıca  ‘’yeni ertelemeler, yeni yapılandırmalar; esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin işletmelerini yaşatma adına mecburi beklentisidir.  Salgın sebebi ile her sektör çeşitli zorluklar ile mücadele ederken, şehrimizin çok riskli bölgede oluşu sebebiyle masa hizmeti veren işletmeler kapalı kalmış, artık sıkıntılarını aşamaz hale gelmişlerdir’’ dedi.

ÜYE TANITIMLARI VE KOMİTE SUNUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Körfez Ticaret Odası Mart Ayı meclis toplantısında üye tanıtımları kısmında STM Kampüs firmasından Muhsin Moralı ve KUTEM Yatırım danışmanlık firmasından Kutlay Yediel üye tanıtımı gerçekleştirdi. Komite sunumları kısmında ise Halil Küçük Güvenli Ödeme Sistemi, Ayşe Hacet Aşar yapı-denetim firmaları toplantısı, Ebru korkmaz kadın girişimciler ile 5. Komite işbirliğinde sürdürülen proje detayları hakkında komite sunumu gerçekleştirdiler.

 

 

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