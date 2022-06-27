Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Hanımla Dilovası Kültür Turu

G ebze Gazetesi

ve gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalelerimiz

Özgül hanımla geçtiğimiz ay gazeteci ve Belgeselci olarak Taksimde Atatürk Kültür Merkezi’nde kendisi ile bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı olarak uzun bir belgesel söyleşi gerçekleştirmiştik.

Dilovası’nda Bakanlı Açılış

Tarih kültür ve turizm değeri açısından Dilovası çok önemli bir ilçemiz. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz, Kocaeli Vali Yardımcımız Ekrem Çalık bölge protokolü Dilovası Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi’nin açılışı gerçekleştirip tarihi Tavşancıl evlerinde inceleme yaptı.

Gazeteci ve belgeselci olarak 40 yıldır yakından takip edip bir çok kültür ve tarih araştırması yazısı yazıp belgeselini çektiğim Dilovasına sayın bakanın yaptığı ziyarete bugünkü makalemde geniş yer vermek istiyorum.

Sn bakanının Dilovası Ziyareti ile ilgili gazetemiz www.gebzegazetesi.com da yayınlanan haberimiz

Dilovası kaymakamlığının himayelerinde

www.iktav.com olarak destek verdiğim Dilovası ile ilgili www.dilovasikulturmirasi.com sosyal sorumluluk projesinde Sn bakan tarafından açılışı yapılan Demirciler köyü konağı ve Tavşancıl ile ilgili önemli Bilgileri yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Gebze/Eskihisar’da yer alan Osman Hamdi müzesinin restorasyonunu yaparak prestij müze haline getirmek için çok önemli çalışma yapıyor.

Devri alem belgesel tv programı olarak bir çok tv kanalında yayınlanan Kocaeli Büyükşehir belediyesi kültür hizmeti olarak hazırladığımız Gebze bölgesi nin kültür turizminde marka değerleri belgeseli.

Kültür ve turizm Bakan yardımcısı Sn Özgül Özkan Yavuz hanımla

www.kurtulussavasiarsivi.com sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum

Bakan yardımcısı sayın Yavuz un Dilovasın da yaptığı konuşma İle ilgili Gebze Gazetesi

www.gebzegazetesi.com da yer alan haberi bu makalemizde belgeselcinin not defteri köşesinde sizlerle paylaşıyorum.

Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Kadın Kooperatifi Merkezi Açılışında Konuştu:

- "Kooperatifler basit bir üretim modeli değildir. Artık kooperatifler, hayatımızda daha fazla olacak çünkü kooperatif doğru bir birliktelik, başarılı bir sosyal kalkınma ve sosyal gelişme modelidir"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kooperatiflerin basit bir üretim modeli olmadığını belirterek, "Artık kooperatifler, hayatımızda daha fazla olacak çünkü kooperatif doğru bir birliktelik, başarılı bir sosyal kalkınma ve sosyal gelişme modelidir." dedi.

Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifinin yeni yerinin açılış töreninde konuşan Yavuz, gittiği illerde kadın kooperatiflerini ziyaret ettiklerini söyledi. Yavuz, Türkiye'de kadınların üreterek hayatın içerisinde olabildiğini, ailesi ve ülkesi için neler yapabildiğine şahit olduğunu anlatarak, bu gelişmelerin kadın yönetici olarak kendisini son derece mutlu ettiğini ve gururlandırdığını vurguladı.

Son 20 yılda kadınların nereden nereye geldiğinin çok iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizen Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği destek sayesinde bugün ülkemizde kadın profesörlerin oranı yüzde 33, kadın öğretmenlerimizin oranı yüzde 60, üniversitelerimizde kadın akademik personelimizin oranı yüzde 45, kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın okur yazarlık oranı yüzde 95. Kadınlarımızın iş gücüne katılma oranını yüzde 33'e, bilgi iletişim alanında çalışan kadın oranımızı yüzde 21'e yükselttik. Bunlar kadın erkek hepimizin gurur duyması gereken, toplum olarak altına imza attığımız çok büyük başarılar." Yavuz, toplumda cinsiyet adaletinin sağlanması, kadınların yetenek ve birikimlerinin ortaya çıkması, emeklerinin değerlendirilmesi yönünde yapılan çalışmalara iş insanları, ticaret odaları ve yerel yönetimlerin katkısının son derece kıymetli olduğunu belirtti.

İlçede "Gilem" markasıyla üretilen halı ve kilimlerin, sadece sosyal ve ekonomik kalkınmaya destek sağlamayacağına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Kooperatifler basit bir üretim modeli değildir. Artık kooperatifler, hayatımızda daha fazla olacak çünkü kooperatif doğru bir birliktelik, başarılı bir sosyal kalkınma ve sosyal gelişme modelidir. Dilovası Kadın Kooperatifinin ise ekonomik ve sosyal anlamda sağlayacağı faydaların yanı sıra kültürel anlamda da ayrı bir yeri var. Bakanlık olarak bugün burada olmamızın sebeplerinden biri de bu. Kooperatifimizin amacı, binlerce yıllık kültürümüzün aslında bugünün taşıyıcısı olması. Bunu da başaracağına yürekten inanıyorum. Bu kültürün yaşatılması için emek veren herkesi, özellikle de burada rol alan kadınlarımızı yürekten kutluyorum, ellerinize, yüreğinize, emeklerinize sağlık."

Yavuz, Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifinin, yeni nesil kooperatif olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer kooperatifler gibi üretimi öncelikliyor, istihdam yaratıyor ama üç konuda başarıyla yeni nesil kooperatifçiliğin kapısını açıyor. Biri tasarım. Tasarımla zanaatı birleştirmek son derece önemli. Tasarımla buluşmayan zanaatın günü yakalaması, günceli yakalaması mümkün değil. Burada kooperatifimiz tasarım ve zanaatı birleştirerek çağdaş, kullanılabilir ve güncel ürünler üretmeyi hedefliyor. Başarısının önemli anahtarlarından biri bu. İkinci farklılığı, markalaşması, markasını yaratıyor olması. Anlamlı bir markayla yola çıkmış olması. Bu anlamda hem yurt içine hem de yurt dışına hitap edebilme kapasitesine sahip olması. Bu da kooperatifi yeni nesil bir kooperatif yapıyor. Üçüncüsü de ticarileşme boyutu. Kooperatifimiz ticarileşme konusunda büyük bir başarıyla önemli bir adımla yola çıkmış durumda. İşte gelenek anca bu şekilde yaşatılabiliyor, geleneğin yaşaması için bu üç boyutun birlikte olması gerekiyor."

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de kooperatife verdikleri desteğin önemine değinerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve katılımcılar tarafından kooperatifin yeni hizmet yerinin kurdelesi kesildi.

Daha sonra Yavuz, kooperatifi gezerek kadınların ürettiği ürünleri inceledi.