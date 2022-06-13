Serpil Sarı, Fikret Dolu ve Yıldırım Gömleksiz ve yöresel sanatçıların sahne alacağı festival 26 Haziran Pazar günü saat 18.30’da belediye açık otoparkında gerçekleşecek.
Kültür Festivali 26 Haziran’a ertelendi
Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali hava muhalefeti dolayısıyla 26 Haziran tarihine ertelendi.
Serpil Sarı, Fikret Dolu ve Yıldırım Gömleksiz ve yöresel sanatçıların sahne alacağı festival 26 Haziran Pazar günü saat 18.30’da belediye açık otoparkında gerçekleşecek.