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Kültür Festivali 26 Haziran’a ertelendi

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali hava muhalefeti dolayısıyla 26 Haziran tarihine ertelendi.

Kültür Festivali 26 Haziran'a ertelendi

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:26

 Çayırova Belediyesinin; Kırşehirliler Derneği, Yozgatlılar Derneği, Çankırılılar Derneği ve Tokatlılar Derneği ile birlikte düzenlediği festival olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi. Ender Balkır

Serpil Sarı, Fikret Dolu ve Yıldırım Gömleksiz ve yöresel sanatçıların sahne alacağı festival 26 Haziran Pazar günü saat 18.30’da belediye açık otoparkında gerçekleşecek.

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