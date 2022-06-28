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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin dokuz gün olacağını açıkladı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

28 Haziran 2022 Salı 10:59

 Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınacak karar merakla bekleniyordu.

Uzun süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda alınan kararı açıkladı.

Aradaki 2 gün idari izin kapsamına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.

Bu kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkmış oldu.

Alınan bu karar, turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı
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