Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınacak karar merakla bekleniyordu.
Uzun süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda alınan kararı açıkladı.
Aradaki 2 gün idari izin kapsamına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.
Bu kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkmış oldu.
Alınan bu karar, turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı