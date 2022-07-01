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Kurbanlık ette kıyma çekimi kilo başı 5 lira

Kocaeli Kasaplar Odası, Kurban Bayramı’nda uygulanacak olan kıyma çekim ücretini açıkladı. Kurban etlerinden kıyma yaptırmak isteyenler, kasaplara bu işlem için kilo başına 5 lira ödeyecek.

Kurbanlık ette kıyma çekimi kilo başı 5 lira

01 Temmuz 2022 Cuma 11:03

 9-12 Temmuz tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvan keseceklerle ilgili yapılacak işlemlere ilişkin tarife belirlendi. Kıyma çekim, et işleme, sucuk doldurma fiyatları Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası tarafından duyuruldu. Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, fiyatlar belirlenirken birçok şehrin oda başkanlarıyla görüştüklerine ve buna göre bir fiyat tarifesi belirlediklerini söyledi. Açıklan yeni fiyat tarifesine göre geçen yıl 2,5-3 lira olan kilo başı kıyma çekim ücreti bu yıl 5 lira oldu. Kasaplar büyükbaş hayvanı kesip, yalnızca 4 parçaya bölerek teslim etme hizmeti karşılığında 1000 lira alacak. Büyükbaş hayvanı daha küçük parçalara ayırıp, kemiklerinden ayırıp poşet içinde teslim edilmesi tercih ediliyorsa bu kez kurban kestirenler 2.000 lira ödemek zorunda kalacak.

KASAPLARIN BAYRAM TARİFESİ
Kıyma çekme(Kilo) - 5  TL
Et işleme - 8 TL
Sucuk doldurma - 25 TL
4 parça hayvan kesimi - 1.000 TL
Kesim, kemiksiz poşetle teslim - 2.000 TL
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