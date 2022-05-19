Kurtuluş Savaşı Tarihinde Bandırma Vapuru Samsun ve Kurtuluş Yolu

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ve gazete Gebze ile

Bugün 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı Atatürk ün kurtuluş savaşı ve milli mücadeleyi Anadolu insanı İle başlatmak üzere silah arkadaşları İle Samsun’a çıktığı günün yıl dönümü. Gazeteci ve belgeselci olarak yıllardan beri bu konuda çalışmalar yapıyor sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl Pandemi ve korona Vebası salgını dolayısı İle 19 Mayıs bayramını evlerde kutlamak zorunda kaldık.

Bugün 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı Atatürk ün kurtuluş savaşı ve milli mücadeleyi Anadolu insanı İle başlatmak üzere silah arkadaşları İle Samsun’a çıktığı günün yıl dönümü. Gazeteci ve belgeselci olarak yıllardan beri bu konuda çalışmalar yapıyor sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl Pandemi ve korona Vebası salgını dolayısı İle 19 Mayıs bayramını evlerde kutlamak zorunda kaldık.

Milli mücadele ve kurtuluş savaşı İle ilgili gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizi sizlerle paylaşarak 19 Mayıs bayramını kutluyoruz.

Web sayfalarımızdan milli mücadele ve kurtuluş savaşı İle ilgili yaptığımız tarih ve kültür araştırmalarını sizlerle paylaşıyor. Pandemi günleri ve veba salgını günlerinde geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum.

19 Mayıs Gençlik Bayramı ve Tarih Bilinci (19 Mayıs 2021 www.gebzegazetesi.com )





19 Mayıs 1919 Kurtuluş savaşı tarihimizin dönüm noktasıdır

Korona virüsü vebasına karşı devlet ve millet olarak üçüncü dünya savaşı verdiğimiz bu günlerde 19 Mayıs gençlik ve spor bayramında da evlerde olacağız bayram coşkusu evlerden kutlanacak Kurtuluş savaşı tarihini gençlerimize çok iyi anlatmak gerekiyor 19 Mayıs 1919 da Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun’dan Amasya’ya gittikleri tarihi yol milli park ilan edilerek gelecek kuşaklara emanet edildi.



Kurtuluş Yolu

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere 18 arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919 sabahı Bandırma vapurun dan inerek Samsun’a ayak bastığı iskele aslına benzer şekilde yeniden düzenlenip Bandırma vapurunun benzeri de yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının iskeleye çıkışları ve onu karşılamaya giden Samsun halkı, balmumu tekniği ile birebir ölçülerde özel olarak heykelleştirildi. Samsun’dan Amasya’ya giden tarihi yol tesbit edilerek Kurtuluş Yolu adı ile tarihi milli park ilan edildi bu yolu gezerken Kurtuluş Savaşımızın başlangıç anına da şahitlik edilmiş olacak.



Bandırma Vapuru

Kurtuluş savaşı tarihinde çok önemli yeri olan Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkan Atatürk ve silah arkadaşları bir yıl İçin de Amasya Tamimi’ni yayınlayıp Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayıp 23 Nisa’n 1920 de Türkiye büyük millet meclisini açıp bir yıl sonra 1921 Ağustos ayında Tarihin en büyük meydan muharebelerinden birisi olan Sakarya zaferini kazanarak kurtuluş savaşını başlatmışlar ne acıdır ki Sakarya meydan muharebesinin Ankara nın Polatlı ve Haymana da yapıldığını insanlarımızın bir çoğu bilmiyor kurtuluş ve İstiklal Yolları daha yeni gündeme gelmeye başladı Sakarya savaşın Viyanada başlayan bozgun ve geri çekilmenin 238 yıl sonda durdurulup karşı taarruza geçildiği yerdir zaferler tarihimizin dönüm noktasıdır bu konuda hazırladığımız Belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.





Sakarya zaferinden sonra Başkomutanlık meydan muharebesi Afyon büyük taarruzuda kazanıp 9 Eylül 1922 de düşmanı İzmir den Denize dökmüşlerdir.





Bandırma vapuru ve Samsun kuruluş savaşı tarihimiz açısından çok önemlidir devri alem belgesel programı olarak Samsunda Bandırma vapurunda yıllar önce belgesel çekmiştik son ziyaretimizle ilgili araştırma yazısı yayınlamıştık.

Geçtiğimiz yıl Gebze Gazetesi’nde www.gebzegazetesi.com yazdığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.



Samsunda Bandırma Vapuru Müzesi ve Kurtuluş Yolu

Anadolu’daki düşman işgallerini önlemek ve kurtuluş savaşını başlatmak üzere Atatürk ve silah arkadaşlarını İstanbul dan Samsun’a getiren Bandırma. Vapurunun bire bir kopyasının yapılarak müze haline getirildiği Samsun’da müze gemiyi gezerek belgesel çekimi yaptık İlk kez bu müze gemiyi 2004 yılında 15 yıl önce gezerek. Belgesel hazırlamıştık yeniden müze gemiyi gezerek çekimler yaptık. Samsun büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen. Liman ve park alanı içine Bandırma vapurunun bire bir kopyası yapılarak tarih canlandırılmış. Bandırma vapuru ile ilgili derlediğimiz araştırma yazısını sizlerle paylaşıyoruz.



VAPURUN TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

Atatürk ve arkadaşlarını Samsun’a taşıyan Bandırma Vapuru, Milli Mücadele’nin simgelerinden biri olmayı başarmıştır. Peki, Bandırma Vapurunun bizim için önemi nedir? BANDIRMA VAPURU’NUN YAPIM AŞAMASI

Bandırma Vapuru, 1878 yılında İngiltere’de yük ve yolcu taşıma gemisi olarak 279 grostonluk kapasite ile inşa edildi. Geminin ilk sahipleri Dussey and Robinson adlı şirkettir. Bu şirket gemiye Torocoderto adını vermiş ve gemiyi 5 yıl çalıştırmıştır.



BANDIRMA VAPURU’NUN OSMANLI DEVLETİ’NE GELİŞİ

Bandırma Vapuru, 1883 yılında Yunanistan'da bir şirkete satılmış ve Kymi adını alarak çalıştırılmaya başlanmıştır. Daha sonra Yunanistan’da başka bir firmaya satılmış, 12 Aralık 1891 tarihinde bir kaza sonucu batmış ve aynı yıl tekrar yüzdürülmüştür.Ve nihayetinde gemi, İstanbul'da bir firmaya satılmış ve kaydı İstanbul Limanı’na alınmıştır. Gemiye Türk bayrağı çekilerek adı Panderma olarak değiştirilmiştir. Bandırma Vapuru, Panderma adıyla Marmara Denizi kıyılarında Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Karabigah ve Erdek arasında yük ve yolcu taşımacılığı için kullanılmıştır.29 Ekim 1910 yılında Osmanlı Denizcilik İdaresi’nin kararı ile Panderma’nın adı Bandırma şeklinde değiştirilerek posta vapuru olarak kullanılmaya başlanmıştır.



MİLLİ MÜCADELE’YE ADIM ADIM

Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi ile Osmanlı Devleti parçalanmaya başlamıştı. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve anlaşmanın ağır koşulları uygulanmaya başlanmıştı. İşgal kuvvetlerinin donanması İstanbul'a girmiş ve Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşları bu olaydan çok etkilenmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları toplantılar düzenleyerek yurdun kurtuluşu için çareler aramaktaydılar. Bu sırada işgal kuvvetleri Samsun dolaylarında asayişin bozulduğunu, orada yaşayan Türklerin Rumlara saldırdığını iddia etmekteydiler. Ve derhal müdahale edilmez ise işgal kuvvetlerinin buraya müdahale edeceğini söylemekteydiler.



MUSTAFA KEMAL’İN GÖREVLENDİRİLMESİ

Çanakkale Savaşı ile halkın sevgisini ve saygısını kazanan Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da asayişi sağlamak amacı ile Osmanlı Devleti Hükümeti tarafından görevlendirildi.Mustafa Kemal Paşa Samsun’da asayişi sağlamak amacıyla görevlendirildi ve Samsun'a gitmek için hazırlıklara başlandı. Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'a götürmek için hazırlandı. Bandırma Vapuru zorlu deniz şartlarına dayanabilecek bir gemi değildi. Bu sebeple bazı önlemler alındı. Bununla birlikte İngiliz işgal kuvvetlerinin Bandırma Vapuru’nu geri göndermek istediklerini öğrenen Mustafa Kemal ve arkadaşları rotayı değiştirerek ve gizlenerek Samsun'a ulaşmayı planladılar. Bu planları sonuç verdi ve gemi kaptanının da özverisi ve başarısı ile Bandırma Vapuru 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun Limanı’na ulaştı. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a ayak bastı ve daha sonrasında burada halka seslenerek Milli Mücadele’yi tam manası ile başlattı.



BANDIRMA VAPURU ŞUAN NE DURUMDA?