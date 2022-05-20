Kutsi, Dilovası'nda 19 Mayıs konseri ile coşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu kentin her köşesinde yaşattı. İzmit Sekapark'ta ünlü Rapçi Ceza'yı Kocaelili gençlerle buluşturan Büyükşehir, Gebze bölgesinde de Kutsi konseri ile gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu. Bu bağlamda sevilen sanatçı Kutsi, Dilovası Polisan Spor Salonu'nda Büyükşehir’in düzenlediği konserde hayranlarını coşturdu. Kocaeli gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kutsi, konseri düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN'IN SELAMINI İLETTİ
'Bambaşka', 'Aynı Şehir', 'Aşkın Gururu' ve 'Yaz Günü' gibi en çok beğenilen şarkılarını gençler ile birlikte seslendiren Kutsi, sahne performansıyla alkış aldı. Selamlama konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamını ve bayram tebriğini gençlere ileten Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ardından Kutsi'ye çiçek ve Türk bayrağı hediye etti.