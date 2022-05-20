Kutsi, Dilovası'nda 19 Mayıs konseri ile coşturdu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Gebze bölgesinde de Kutsi konseri ile yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu kentin her köşesinde yaşattı. İzmit Sekapark'ta ünlü Rapçi Ceza'yı Kocaelili gençlerle buluşturan Büyükşehir, Gebze bölgesinde de Kutsi konseri ile gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu. Bu bağlamda sevilen sanatçı Kutsi, Dilovası Polisan Spor Salonu'nda Büyükşehir’in düzenlediği konserde hayranlarını coşturdu. Kocaeli gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kutsi, konseri düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.

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