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Kütüphane ziyaretleri 3 ilçeyle devam etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Karamürsel, Gölcük ve Kandıra’daki kütüphaneleri ziyaret etti

Kütüphane ziyaretleri 3 ilçeyle devam etti

08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:18

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, göreve geldikten sonra kütüphane ziyaretlerine başlamıştı. Hem tanışma hem de kurumların istek ve taleplerini yerinde görmek için müdürlüğe bağlı kütüphane ziyaretlerine bu hafta da kaldığı yerden devam etti. İzmit, Kartepe, Gebze, Çayırova, Derince ve Körfez’den sonra Taşdelen, Karamürsel, Gölcük ve Kandıra İlçe Halk Kütüphanelerine de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Müdür yardımcısı Ayhan Zeren ile birlikte gerçekleşen ziyaretlerde Taşdelen, kurum personeliyle bir süre sohbet etti. Ardından kütüphanelerle ilgili yapılacak yeni çalışmalar ve yeni normal hayatta kütüphanelerde uyulması gereken kurallar hakkında değerlendirmeler yaptı. Taşdelen, kütüphaneleri dolaşarak ziyaretçilerle de bir süre sohbet etti.

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